In centomila per la Notte Bianca a Vicenza, quasi diecimila nei musei cittadini – Fotogallery

Una Notte Bianca da record quella che per tre giorni, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, ha animato le strade e le piazze del centro di Vicenza, con decine di eventi, negozi aperti, musei ad ingresso gratuito, manifestazioni sportive, palchi dedicati ai giovani, iniziative per bambini.

«Dopo quattro anni questo grande evento è tornato a riempire la città – commenta l’assessore Leone Zilio – ed è stata una scommessa vinta: gli appuntamenti hanno coinvolto nel complesso centomila persone, e precisamente, secondo gli organizzatori, trentamila venerdì, sessantamila sabato e diecimila domenica. Numeri che parlano da soli, e testimoniano quanto sia positiva la sinergia tra amministrazione, Associazione Piazze Beriche, Confcommercio, ma anche tra società sportive, enti culturali, musei, partner e sponsor, per coinvolgere davvero tutti in quella che è stata una grandissima festa per la città».

Negozi ed esercizi pubblici – Secondo Confcommercio Vicenza, “La Notte Bianca ha avuto il merito di rivitalizzare il centro storico in un lungo weekend. Le presenze sono state certamente tante e a beneficiarne, vista la collocazione oraria e le location degli eventi, sono stati soprattutto i pubblici esercizi, che hanno una gestione degli orari e del personale più compatibile con eventi che durano fino a notte inoltrata”. Confcommercio ha già raccolto alcune indicazioni per le possibili future edizioni che potrebbero migliorare ancor più l’impatto della manifestazione anche sulle attività commerciali.

Concerti – Piazze da tutto esaurito nelle tre serate dedicate ai concerti, vero fulcro della manifestazione con migliaia di presenze rilevate. Diversi sono stati anche i giovanissimi artisti che hanno approfittato dell’apertura gratuita dei palchi prima dei grandi concerti per promuovere la propria musica: un’opportunità, quella rivolta ai ragazzi, per dare spazio alle loro idee durante la Notte Bianca.

Musei e cultura – Quasi diecimila persone hanno approfittato dell’apertura straordinaria dei musei e delle tariffe speciali. Nello specifico, venerdì e sabato dalle 18 alle 22 è stato reso gratuito l’ingresso in Basilica e dalle 18 alle 23 a palazzo Chiericati, dove si è svolto il laboratorio gratuito per ragazzi “Una notte al museo – Il museo che vorrei” targata Sezione 1 Centro Storico Confcommercio, capace di registrare ottime presenze. Nei tre giorni, sono stati 7.700 i visitatori dei Musei civici, cui si sommano quelli della rassegna “Illustri”, per un totale di 9.116 ingressi (941 in Basilica Palladiana, 475 a palazzo Thiene) e i 728 di palazzo Cordellina. Il secondo appuntamento del Silent Book Club a Parco Querini, sabato sera, ha registrato oltre 50 partecipanti che si sono ritrovati per un’ora di lettura silenziosa al tramonto.

Sport – Affollati gli spazi attorno alla “piazza del padel” con il campo in piazza dei Signori: migliaia di persone hanno avuto modo di avvicinarsi per la prima volta a questo sport, grazie all’organizzazione di Golden Padel Center e Fitp. “Dagli alunni delle scuole ai giovani dell’Academy del Golden Padel – aggiunge Zilio – è stata l’opportunità per far conoscere al pubblico questa disciplina sportiva emergente. Cuore della rassegna è stato lo show dei calciatori Luca Marchegiani, Papu Gomez, Ciro Ferrara e Dario Marcolin, che assieme a Fabio Viviani si sono cimentati in una partita di padel a favor di pubblico. Sottolineo poi l’attenzione particolare ai giovani atleti delle nazionali giovanili di padel che si sono esibiti in piazza, e non ultimi i giocatori con disabilità, che testimoniano quanto il padel sia uno sport inclusivo e veramente per tutti”.

“Oltre alla bellezza e al prestigio – dice Zilio – di vedere le nostre società professioniste presentarsi nel cuore della città all’inizio della stagione agonistica, mi piace sottolineare anche il successo a Parco Querini di Camminando tra gli sport, evento collaterale alla Notte Bianca che quest’anno ha segnato un record di visitatori”. Oltre 18 mila persone e 70 società sportive hanno animato la giornata, organizzata da Sport.Vi e dal Coni nell’ambito del Festival dello Sport veneto, con gazebo, campi per provare le varie discipline, food truck, area gonfiabili, eventi per piccoli sportivi.