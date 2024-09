Scontro fra una moto e un’auto in via Summano: in rianimazione un 53enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Montecchio Precalcino, in via Summano, che collega Sarcedo e la strada Marosticana: un motociclista si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 all’altezza del civico 62. Nello schianto sono rimaste coinvolte un’auto Nissan Juke condotta da T. I., 27enne di Costabissara e una moto Ducati Panigale, con in sella R.A., di 53 anni.

Dalla ricostruzione della polizia locale, la Juke, che giungeva da Sarcedo diretta verso Dueville all’altezza del civico 62, che corrisponde alla falegnameria “Martini”, per cause in corso di accertamento, forse una mancata precedenza, è entrata in collisione con la Ducati Panigale, che stava sopraggiungendo dal senso opposto di marcia.

L’impatto è avvenuto fra la parte anteriore della moto e la fiancata destra dell’auto. Il motociclista è stato trasportato in codice rossoall’ospedale di Vicenza, dova a causa dei gravi traumi riportati ne è stato disposto il ricovero nel reparto di rianimazione. I rilievi del sinistro e la regolazione del traffico sono stati curati da una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino.