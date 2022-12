Oltre duemila sotto la pioggia per la corsa (solidale) dei Babbi Natale

La pioggia non ha fermato la corsa solidale dei Babbi Natale a Vicenza, che ha registrato questa mattina, 16 dicembre, un record di partecipanti.

“Corri, Babbo Natale, corri!” ha inondato di spirito natalizio le strade del centro storico. A dare il via è stato il sindaco Francesco Rucco insieme con l’assessore alla partecipazione Marco Zocca e il presidente del consiglio comunale Valerio Sorrentino, entrambi in veste di runner per l’occasione.

Oltre duemila studenti degli istituti Rossi, Da Schio, Piovene, Roncalli da Dueville, accompagnati dai loro insegnanti, oltre a una rappresentativa del Farina, famiglie, gruppi, singoli, associazioni, hanno partecipato all’iniziativa contribuendo alla raccolta benefica per la onlus Villaggi Sos e per l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo.

Un’occasione per fare festa insieme, con la partecipazione di migliaia di Babbi Natale di età diverse, conclusa con un ristoro finale a base di panettone e cioccolata calda.

Al traguardo premi e omaggi consegnati dal Grinch ai costumi più creativi e divertenti, ai primi arrivati, al più giovane e al più anziano, alle associazioni, scuole e gruppi più numerosi, in un clima di amicizia e divertimento.

L’evento, presentato da Maria Elena Bonacini, è stato organizzato grazie alla sinergia tra Vicenza Press e il Comune di Vicenza, in collaborazione con AV Atletica Vicentina Run, Aics Vicenza, Loison Pasticceria, Centrale del Latte di Vicenza, gruppo Alpini di Monte Berico, bar Smeraldo, con il patrocinio e la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e il Csv, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, per l’Anno Europeo dei giovani 2022. L’edizione è stata dedicata ad una penna nera, Alberto Pieropan, recentemente scomparso, e a tutti gli alpini che si sono sempre prodigati per l’iniziativa.