Incendio all’alba in un condominio. Appartamento evacuato e danni interni ingenti

Nessuna persona ferita o intossicata ma un appartamento di Vicenza è stato evacuato e dichiarato inagibile a causa di un incendio scaturito stamattina presto, in un complesso condominiale di un’area periferica del capoluogo berico a ridosso della Questura.

L’allarme è scattato poco dopo le 6.30, quando gli inquilini di un locale del terzo piano di un edificio in viale Ortigara sono usciti di corsa sulle scale, avvertendo i vigili del fuoco al numero di emergenza 115.

La famiglia residente all’interno dello stabile è riuscita a mettersi in salvo, dopo essere stata svegliata all’improvviso dall’odore acre di fumo proveniente dalla cucina. I pompieri sono giunti sul posto in pochi minuti dalla vicina centrale operativa a bordo di autopompa e autobotte con in tutto 7 operatori. Dopo aver individuato il locale su cui intervenire, sono entrati all’interno dell’appartamento dotati di autorespiratore, riuscendo poi a spegnere le fiamme in maniera agevole.

Il tempestivo intervento del personale delle “Fiamme Rosse” ha consentito di evitare il pieno coinvolgimento delle altre stanze a rischio incendio e, peggio ancora come ipotesi, di altri piani del popoloso condominio cittadino. Danni conseguenti alla diffusione del fumo, però, si riscontrano in più ambienti sulle pareti. In compenso, la bonifica da parte delle due squadre intervenute sul posto hanno già escluso danni strutturali.

A causare il rogo che ha distrutto piano cottura e mobili della cucina sarebbe stato un non meglio precisato problema all’impianto elettrico. Bisognerà attendere il rapporto dei tecnici dei vigili del fuoco per risposte certe in merito.