Incendio notturno all’interno di una fabbrica. I vigili del fuoco limitano i danni

Grazie all’intervento tempestivo di tre squadre dei vigili del fuoco nel corso della notte si è potuta evitare la propagazione di un’incendio all’interno di un’azienda di Brendola. Si tratterebbe della Bericoplast con stabilimento in via Pacinotti nella zona industriale della periferia del paese vicentino, realtà produttiva locale nel settore delle sedie in plastica per uffici e ambienti pubblici e per lo sport.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte di giovedì sera, chiamando in causa sul posto i pompieri in turno serale dal comando berico di Vicenza capoluogo e dal più vicino distaccamento di Lonigo. Per circa due ore in 14 operatori hanno lavorato in sinergia per circoscrivere il rogo divampato all’interno, riuscendo nell’intento e salvaguardando la gran parte del capannone industriale.

Segnalata sul piazzale esterno dell’azienda una dotazione ingente di mezzi di soccorso in forza al corpo del 115: due autopompe, un’autobotte cisterna mobile e un’autoscala con i vigili del fuoco vicentini impiegati fino alle 2 di notte. Interessata dall’incendio circoscritto una superficie di circa 100 mq, con conseguenze evidenti che saranno oggetto di precisa valutazione sulla copertura e sugli impianti elettrici interni, mentre le ali restanti dello stabilimento avrebbero subito in prevalenza danni da fumo.

Non si registrano persone con necessità di cure in seguito all’emergenza, essendo chiusa la fabbrica nelle ore notturno, mentre per quanto riguarda le cause del problema si dovrà attendere l’esito della perizia tecnica da parte del personale specializzato delle Fiamme Rosse. Si pensa comunque a un guasto all’impianto elettrico interno, un corto circuito.