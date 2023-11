Incendio in un’abitazione del centro città. Emergenza notturna per i pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme incendio poco dopo le 4 del mattino nel cuore di Vicenza, in Contra’ dei Torretti, tra il Parco Querini e il Teatro Olimpico, proveniente da una palazzina di cinque piani. Un rogo rischiava di svilupparsi all’interno di un appartamento del quarto piano, invaso dal fumo, presumibilmente per un problema elettrico che ha innescato delle scintille per poi trovare alimento nella “cappa” della cucina.

Gli inquilini del quarto piano si sono accorti del problema inaspettato in corso, mentre dormivano, svegliati dall’odore acre del fumo che poi in pochi minuti ha invaso l’alloggio. Nessuno tra loro ha riportato ferite o principi di intossicazione, componendo il numero del 118 per allertare i soccorsi.

I pompieri arrivati dalla sede provinciale di Vicenza con autopompa, autobotte, autoscala e 9 operatori in servizio di guardia notturno sono entrati nell’appartamento già invaso dal fumo con l”ausilio di autoprotettori, spegnendo le fiamme già attive in cucina ed evitando il coinvolgimento delle altre stanze. L’incendio ha bruciato la cappa della cucina alcuni pensili e ha interessato parte tetto. Danni da fumo al resto dell’appartamento e nel vano scalo del piano superiore che è stato ventilato dalle squadre.

Al termine dell’intervento, conclusosi praticamente all’alba dopo due ore e mezza di lavoro, la squadra operativa del 115 ha inibito l’ingresso nell’alloggio interessato dalle fiamme fino al ripristino degli impianti e della salubrità generale dei locali. Le cause dell’incendio sarebbero di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.