Iniziata l’andata di calore: oggi oltre 28 gradi ad Asiago, 36 a Vicenza e Bassano

L’annunciato aumento delle temperature, con la quarta ondata di calore dal maggio scorso, si è fatto sentire oggi anche nel vicentino. I valori rilevati oggi, giovedì 30 luglio, in provincia di Vicenza, d’altronde, parlano chiaro: a Barbarano, che detiene il record in provincia con 40,1° a giugno) nella scorsa ondata, ha fatto segnare oggi 37.5°, seguito da Bassano del Grappa e Vicenza con 36.2°, mentre il sistema di rilevamento Arpav e Meteo network ha visto Schio “fermarsi” a 35.7°. Salendo sui monti vicentini, i gradi rilevati risultano ancora più impressionanti: 33.6° a Valli del Pasubio (545 metri sul livello del mare), 33.2° a Recoaro Terme (470 metri), 28.4° ad Asiago (1000 metri), 24.0° a Campogrosso (1460 metri).