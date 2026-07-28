Previsioni 28-31 luglio: progressivo aumento delle temperature
Evoluzione generale
Si afferma da sud-ovest un campo anticiclonico con aria calda che influisce almeno marginalmente anche sulla nostra regione, ove perciò il periodo è caratterizzato da progressivo aumento delle temperature e prevalenza degli spazi di sereno, salvo temporanei addensamenti più che altro di pomeriggio sulle zone montane.
Martedì 28 luglio
Cielo: Cielo in genere poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno, al più qualche modesto addensamento a tratti soprattutto sulle zone montane.
Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo alcuni piovaschi o brevi occasionali rovesci più che altro sulle zone montane da metà giornata.
Temperature: Generalmente in aumento.
Venti: In quota fino a buona parte del pomeriggio dai quadranti occidentali deboli sulle Prealpi e moderati sulle Dolomiti, di sera tendenti a divenire deboli con direzione variabile; in pianura prevalenza dai quadranti orientali e occasionali moderati rinforzi nelle ore diurne, per il resto deboli con direzione variabile.
Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso al largo fino al mattino.
Mercoledì 29 luglio
Cielo: Cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso, in montagna prevalentemente poco nuvoloso con ampi spazi di sereno ma anche alcuni significativi addensamenti soprattutto nel pomeriggio.
Precipitazioni: In pianura, assenti; in montagna possibile qualche fenomeno soprattutto nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale.
Temperature: Per le minime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di diminuzioni sulle zone centro-meridionali della pianura; massime in aumento.
Venti: In quota deboli od occasionalmente moderati, fino alle ore centrali da sud-ovest e poi da nord-ovest; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti sud-orientali nel pomeriggio su bassa pianura e costa.
Mare: Quasi calmo.
Giovedì 30 luglio
Cielo sereno o poco nuvoloso salvo alcuni addensamenti di pomeriggio sulle zone montane, ivi associati alla possibilità di qualche precipitazione, modesta salvo occasionali rovesci o temporali; temperature in aumento.
Venerdì 31 luglio
Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con addensamenti sparsi soprattutto di pomeriggio sulle zone montane, ivi associati ad alcune probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; temperature in aumento.
Previsioni a cura di Arpav
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