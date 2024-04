Inversione di marcia sulla nuova bretella, auto investe 70enne in moto: è in rianimazione

Non sono incoraggianti le notizie riguardo al bilancio seguente a un grave incidente stradale che sI è registrato alle 8.45 di stamattina nella prima periferia di Vicenza, sulla nuova bretella di collegamento all’incrocio dell’Albera.

Un settantenne motociclista è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo lo scontro tra il veicolo su due ruote su cui viaggiava solo e un’automobile condotta da un giovane. Di entrambe le persone coinvolte nell’incidente non sono note per ora generalità e provenienza.

Secondo le prime indiscrezioni su quanto avvenuto, in attesa della ricostruzione da parte degli agenti di polizia locale inviati sul posto, pare che quest’ultimo stesse effettuando una manovra di inversione di marcia, andando a centrare in pieno la motocicletta che stava sopraggiungendo in quel momento. Il 70enne è stato sbalzato sull’asfalto a distanza di parecchi metri.

Le sue condizioni di salute sarebbero risultate subito critiche e, dopo l’accesso in pronto soccorso, l’uomo è stato affidato al reparto di rianimazione del polo berico. Il ventenne alla guida della vettura invece è illeso, ma sotto choc per l’incidente. Lungo la bretella, nella fase dei soccorsi, si è creata una coda di mezzi poi smaltita.

La notizia è in aggiornamento