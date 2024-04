Malore nel cantiere di lavoro, muore un idraulico di 64 anni. Dolore a Quargnenta

Incredulità frammista a tristezza nella comunità di Brogliano, ma anche negli altri paesi della vallata dove l’artigiano aveva lavorato per decenni, per la scomparsa improvvisa di un idraulico conosciuto per la sua attività lavorativa, di cui era titolare. Severino Antoniazzi, di 64 anni di età, è stato colpito da un malore fatale nel pomeriggio di giovedì mentre si trovava all’opera in un cantiere a Selva di Trissino, nel centro abitato della frazione.

Come in altri giorni di lavoro, l’atro ieri stava compiendo delle operazioni per lui ordinarie in un edificio all’interno in autonomia quando sarebbe stato sorpreso da un infarto. In quei frangenti pare fosse solo, ma poco dopo è stato raggiunto da altre persone che si trovavano nei paraggi, nel cantiere: tutti i presenti lo hanno soccorso e hanno chiesto aiuto al 118.

L’arrivo dell’ambulanza dall’ospedale di zona tra le colline trissinesi, però, è stato vano: le manovre di rianimazione cardiopolmonare praticate dagli operatori d’emergenza non hanno sortito gli effetti sperati, e per l’artigiano è sopraggiunta la morte. Sul colpo. Le circostanze del lutto hanno indotto le forze dell’ordine nei rilievi a escludere l’eventualità di un incidente sul posto di lavoro. A stroncare l’artigiano sarebbe stata una forma di morte naturale, per quanto senza aluna avvisaglia precedente. Titolare della sua ditta di termoidraulica con sede a Cornedo Vicentino, Severino era un professionista del mestiere stimato, persona laboriosa che aveva lavorato in tante di abitazioni di vicentini della vallata, in oltre 40 anni di carriera.

Era sposato con la moglie Lorella e con un figlio, Giovanni: a loro la tragica notizia è giunta nel tardo pomeriggio di giovedì, nella casa di famiglia che si trova giusto a una manciata di chilometri dallo scenario della dramma. Il funerale del 64enne vicentino si terrà martedì alle 14.30 nella chiesa di Quargnenta, alla presenza dei congiunti, della madre e dei due fratelli e di altri parenti e conoscenti, ancora scossi dalla notizia della morte prematura dell’amico o persona cara. Lunedì sera, alle 19.30 sempre nella chiesa della frazione di Brogliano, la veglia di preghiera in suo ricordo.