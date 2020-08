Ipermercati, Auchan acquisita dal Gruppo Unicomm di Cestaro. Salvi i 125 operatori

Il mondo della grande distribuzione registra un “colpo di mercato estivo” e strategico nella mappa dei centri commerciali presenti nel territorio vicentino. Passa di mano la grande area espositiva dell’Auchan di strada delle Cattane, a Vicenza, in seguito all’acquisizione da parte del Gruppo Unicomm presieduto dal Cavaliere del lavoro – nel 2001 la sua nomina – Marcello Cestaro. Salvando, i lavoratori dalle prospettive incerte che cominciavano a materializzarsi all’orizzonte.

Le insegne della multinazionale francese saranno smontate nelle prossime settimane e la grande area dell’ipermercato da 7 mila metri quadri, secondo il Giornale di Vicenza che ha trattato la notizia nell’edizione odierna, diventerà un nuovo polo commerciale del colosso della distribuzione con sede a Dueville.

Di fatto una scossa di “terremoto” nella battaglia a suon di maxi punti vendita al dettaglio che nelle ultime due decadi, tra centri commerciali e discount, ha fatto spuntare come funghi nuove aree per il gli acquisti di massa, non solo di prodotti alimentari. L’ultimo arrivato in casa Unicomm, che ha compiuto lo scorso anno il 50° dalla fondazione, andrà ad aggiungersi alla lista di circa 250 supermercati e affini già operativi non più solo nel Nord Italia, ma in espansione anche nella fascia centrale tra Lazio, Umbria e Marche. Aspetto più importante legato al territorio vicentino: manterranno il loro posto di lavoro tutti e 125 i dipendenti attuali della catena.

Non ancora reso noto il marchio che prenderà posto nella zona sud del Villaggio del Sole a Vicenza. Sempre secondo l’approfondimento proposto dal quotidiano locale, si tratta di un’operazione strategica mirata all’acquisizione della licenza commerciale e dell’utilizzo delle strutture interne ed esterne, andata a buon fine, mentre la proprietà di galleria e dell’intero edificio rimane in capo alla rete cooperativa che ha incamerato le filiali dell’ormai ex Auchan Italia, nell’orbita di Conad, il primo sodalizio italiano del settore per volume d’affari e dipendenti sotto contratto.