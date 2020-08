Maltempo della vigilia di Ferragosto: danni relativi ma diffusi da grandine e pioggia

Ad ogni temporale estivo è ormai divenuta un’abitudine stilare il contro dei danni provocati dal maltempo nel Vicentino, all’indomani dei fenomeni atmosferici. Diffuse su buona parte della provincia le segnalazioni di danneggiamenti nella giornata di ieri, soprattutto a causa della grandine e per qualche allagamento parziale di scantinati e strade. Non si ha notizia di persone ferite, comunque, o di situazioni di particolare criticità, anche se i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile sono stati impegnati in una decina di interventi di soccorso in due diversi momenti del venerdì appena trascorso.

Tra le zone più colpite dalle ondate intermittenti di maltempo di ieri l’area tra Montecchio Precalcino e Dueville, con chicchi di grandine di dimensioni di noci che si sono abbattuti per una manciata di minuti. Come spesso accade, “bersaglio” delle forti piogge al limite del nubifragio la fascia pedemontana, con l’area prealpina e quella delle vallate del Bassanese a lamentarne gli effetti, anche se non si tratta di vere e proprie emergenze come ai primi di agosto.

A Marano Vicentino un’ampia pozza d’acqua ha interessato l’area di Cà Nogara dopo l’abbondante rovescio del primo pomeriggio. Un “laghetto” artificiale non previsto è stato prosciugato nell’arco di alcune decine di minuti, con episodi analoghi in sottopassi e strade in varie località e la manutenzione/pulizia dei tombini sotto accusa. A Montecchio Precalcino segnalata la caduta di tronchi rami d’albero su una strada secondaria, con i volontari locali incaricati della rimozione e del ripristino delle condizioni minime di sicurezza, oltre al sottopasso autostradale di via Terraglioni (nuovamente) trasformato in piscina artificiale. A Dueville molti i casi di vetture ammaccate e vetri infranti dalla grandine. Lavoro assicurato per i carrozzieri della zona a partire da lunedì.

Sempre a Dueville e poi a Villaverla e nella confinante Caldogno il pomeriggio “tempestoso” ha causato altri danni. Garage e scantinati sono stati invasi da rivoli d’acqua, situazioni per lo più in autonomia dei residenti. La perturbazione però non ha scaricato pioggia e conseguente apprensione solo nell’Altovicentino e nel Bassanese, ma di fatto ha creato qualche grattacapo in tutta la provincia. Anche a Vicenza, Torri di Quartesolo e Camisano si sono registrati dei danni lievi, “denunciati” dai residenti delle rispettive località attraverso i social.