L.R. Vicenza, al via la nuova stagione con un poker di acquisti e una rosa da sfoltire

Domani, 13 luglio, prende ufficialmente il via la nuova stagione del Lanerossi Vicenza. Dopo la tribolata retrocessione in serie C maturata solo due mesi fa la compagine allenata da mister Francesco Baldini si radunerà allo Sporting55 di Romano d’Ezzelino per le visite mediche di rito e i primi allenamenti che si svolgeranno fino al 22 luglio. Da sabato 23 luglio a venerdì 5 agosto, la squadra salirà ad Asiago per il ritiro pre-campionato, ospitati nell’accogliente Hotel Gaarten. Le sedute di allenamento si svolgeranno allo stadio Zotti di Asiago nella prima settimana, mentre per i successivi sette giorni verrà utilizzato lo stadio comunale di Gallio.

Sul fronte mercato, ad oggi, sono stati inseriti quattro nuovi giocatori, due centrocampisti e due attaccanti. Il poker in entrata arriva a Vicenza a titolo definitivo, senza dunque ovviare a prestiti che rischiano di non formare quella amalgama che serve per risalire quanto prima la china. Riccardo Cataldi, centrocampista classe 2001, ha sottoscritto un accordo fino a giugno 2025. La scorsa stagione ha disputato 20 gare con il Catania (poi fallito prima del termine della stagione). Cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha conquistato Scudetto e Supercoppa nella categoria Under 17 con Baldini in panchina. Tjaš Begić, è un promettente centrocampista esterno classe 2003, arriva dalla massima serie slovena dove la scorsa stagione, tra le fila del Celje, ha disputato 36 partite tra campionato e Coppa. Vanta, inoltre, 4 presenze e una rete, con la Nazionale Under 21 della Slovenia, nelle gare di qualificazione ai Campionati Europei U21 del 2023.

Per l’attacco, la società di Largo Paolo Rossi, ha individuato in Enrico Oviszach, il profilo ideale da mettere al fianco dell’altro neo acquisto. Classe 2001, Oviszach, è un esterno cresciuto nell’Udinese, nell’ultima stagione ha disputato 31 partite con il Santa Maria Cilento, nel campionato di Serie D, siglando 5 reti e fornendo 6 assist. In precedenza ha indossato la maglia della Cavese in serie C, per lui contratto triennale. Il colpo di mercato, finora, è però quello del 26enne Alex Rolfini arrivato a Vicenza con un contratto biennale e con opzione per il terzo anno. L’attaccante ha vestito lo scorso anno i colori dell’Ancona, scendendo in campo 38 volte e siglando 18 reti in campionato più 4 assist. In precedenza, ha vestito le maglie di Fano, Legnago, Fermana, Gozzano e Carrarese.

Non è un neo acquisto ma può essere molto utile alla causa biancorossa, nei giorni scorsi la società ha prolungato il contratto del difensore Daniel Cappelletti fino a giugno 2024. Dopo una tormentata stagione, a causa di defezioni fisiche, Cappelletti può essere un’arma molto preziosa per la categoria. Per lui 66 presenze in biancorosso con 7 reti messe a segno. Mancano all’appello ancora molte pedine importanti, dagli esterni di difesa (entrambi), ai centrali che vanno inevitabilmente sostituiti, urgono altri due centrocampisti e altre due punte per un totale di almeno 8 giocatori, senza contare le annose vicende legate alle cessioni con Brosco, De Maio, Yallow, Longo e Taugourdeau fuori dal nuovo progetto targato Francesco Baldini.