L.R. Vicenza e un mercato sontuoso, tifosi in visibilio in attesa della prima di campionato

E’ stato un mercato davvero importante quello che si è concluso nella serata di ieri, 1 settembre, con gli ultimi tre “botti” messi a segno dal Direttore Sportivo del Lanerossi Vicenza Federico Balzaretti. Una sessione, quella estiva, che riporta entusiasmo in città dopo l’amara (e tragica) retrocessione maturata l’anno scorso in serie B. I biancorossi si presentano ai nastri di partenza, fischio d’inizio alle 17.30 per la gara interna contro la Pro Sesto, con una squadra competitiva, costruita con equilibrio e mirando alla prospettiva futura mettendo in piedi il tanto osannato progetto sportivo che ora pare più che mai definito.

Non sono solo i 13 nuovi innesti a giudicare positivo il lavoro della società ma anche le 19 cessioni che, per la maggior parte, pesavano non poco sul monte ingaggi totale. Giocatori come Longo, Yallow, Taugourdeau e Brosco hanno deluso pesantemente e trovare una destinazione per loro sembrava impresa ardua, ma alla fine l’ottimo lavoro della dirigenza ha portato alla sistemazione di tutti in altre piazze. L’arrivo all’ultimo del portiere Sebastiano Desplanches, del difensore Federico Valietti e dell’attaccante Marco Stoppa hanno messo fine alle uniche lacune ancora presenti. Ora il tecnico Francesco Baldini ha al suo servizio un roster di tutto rispetto, in grado di giocare a viso aperto contro ogni avversario.

Tornando al “progetto” c’è una novità rispetto agli anni scorsi, quasi tutti i giocatori sono di proprietà con contratti pluriennali ad eccezione di Jimenez, Stoppa e Valietti, con un notevole abbassamento dell’età media e, tutti, con caratteristiche ideali per il modulo su cui punta l’allenatore biancorosso, il 3-5-2. Questo significa che se dovesse arrivare subito la promozione o se si dovesse rimanere ancora in C (ipotesi a cui nessuno vuole pensare), non ci sarebbe bisogno di smantellare e ricostruire nuovamente la squadra.

Queste le parole del tecnico biancorosso Francesco Baldini nella conferenza stampa odierna: “Penso di avere la rosa per poter lavorare a un obiettivo importante. E’ un ottimo mix di ”vecchietti” con giovani di ottima caratura. Il lavoro fatto dal direttore e dalla società è stato molto importante, a prescindere dai nomi, per il tipo di rosa costruita. Sono soddisfatto. Il campionato è una strada lunga che dura 38 partite e il mio compito è di lavorare ogni giorno per cercare di creare un’identità ben precisa. I giocatori che sono stati presi sono adatti al progetto. Ovviamente ci vorrà un po’ di tempo, perché alcuni giocatori sono appena arrivati, ma ci dobbiamo focalizzare sul creare il prima possibile un’idea di gioco, di come vogliamo essere e di come vogliamo fare e interpretare le partite. Da domani si inizia a fare sul serio e sono molto soddisfatto”.

Acquisti

Riccardo Cataldi (svincolato) definitivo, fino al 30 giugno 2025.

Tjas Begic dal Nk Celje, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2026.

Enrico Oviszach dal Santa Maria Cilento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2025.

Alex Rolfini dall’U.S. Ancona a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024.

Kaleb Jimenez Castillo dall’U.S. Salernitana 1919, prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione e controopzione,

Marco Bellich dalla Lucchese 1905, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2025.

Franco Ferrari dalla SSC Napoli, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2025.

Ronaldo Pompeu Da Silva dal Padova, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024.

Fabio Scarsella dal Modena FC, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024.

Michele Cavion dalla U.S. Salernitana, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo.

Matteo Stoppa della U.C. Sampdoria, prestito fino al 30 giugno 2023.

Sebastiano Desplanches dall’AC Milan, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2025.

Federico Valietti dal Genoa Cfc, prestito fino al 30 giugno 2024.

Cessioni

Issa Ouro Agouda prestito alla Union Clodiense.

Semuel Pizzignacco alla FeralpiSalò a titolo definitivo con diritto di recompra.

Nicholas Fantoni all’ AnconaMatelica in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del L.R. Vicenza.

Sebastien De Maio al Modena FC, a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Jari Vandeputte all’U.S. Catanzaro, a titolo definitivo.

Enrico Rossi al Calcio Lecco 1912 a titolo definitivo. Nicolas Gerardi al Montebelluna a titolo definitivo. Stefano Cester prestito all’Arzignano Valchiampo.

Samuele Longo prestito al FC Dordrecht.

Simone Tronchin prestito alla Virtus Verona.

Lamin Yallow all’ Adanaspor a titolo definitivo.

Federico Proia alla S.P.A.L., a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto condizionato.

Tommaso Mancini alla Juventus FC, a titolo definitivo.

Anthony Taugourdeau alla S.S. Turris Calcio a titolo definitivo.

Riccardo Brosco alla Delfino Pescara 1936 a titolo definitivo.

Raul Talarico alla Virtus Verona a titolo temporaneo.

Leonardo Zarpellon alla Virtus Verona a titolo definiitvo.

Matteo Manfredonia all’Imolese Calcio 1919 a titolo temporaneo.

Malik Djibril alla Fidelis Andria a titolo temporaneo