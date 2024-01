L.R. Vicenza inchiodato allo 0-0 nella nebbia: doppio rigore di Ferrari e doppia parata

L’attaccante biancorosso Ferrari si fa incantare due volte dalla “Sibilla” in vesti di portiere, che di cognome fa Sibi, oggi 25enne approdato in Italia a Lampedusa da richiedente asilo nel 2015 dal Gambia e che viene portato in trionfo ieri da compagni, staff e tifosi accorsi al derby veneto di ultima generazione con Virtus Verona.

E’ lui eroe e protagonista indiscusso della domenica allo Stadio Romeo Menti al termine dello 0-0 tra LR Vicenza e “VV”: una favola quella di Sibi, un incubo quello toccato a Ferrari, che si fa parare due penalty in due minuti tra il 79′ e l’81’. La nebbia permane e non è solo quella meteo. I biancorossi non sfruttano un secondo tempo quasi interamente in superiorità numerica.

Le due venete di serie C dopo il secondo confronto stagionale (all’andata lo scoppola per 0-3 che certificò la crisi improvvisa dei biancorossi di Aimo Diana) rimangono staccate di un punto in classifica l’una dall’altra: Lr Vicenza a+1 (34 punti in 23 partite) e stabilmente al 6° posto, subito dietro la Virtus. Per quanto riguarda l’Arzignano, in campo sabato, identico punteggio di zero a zero (sul campo dell’Alessandria) in una giornata soporifera fin qui nel girone A: 7 incontri su 9 finiti in pareggio. Stasera chiude il posticipo tra Atalanta bis e Renate.

Per i paladini dell’Ovest Vicentino 14° posto e 28 punti in un inverno non proprio brillante dopo una fase centrale di campionato con più che buoni riscontri, ma bassifondi ancora a distanza. Basta una serie di un paio di vittorie o sconfitte in positivo o in negativo per salire o scendere anche 3/4 posizioni in classifica nella bagarre. Dopo la doppia sconfitta del week precedente, le vicentine di serie C tornano almeno a muovere la loro classifica.

I TABELLINI

ALESSANDRIA CALCIO–FC ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-0

Alessandria: Spurio, Rossi (27’ st Gega), Nichetti, Cusumano, Rota (12’ st Soler), Pellegrini (21’ st Sepe), Femia, Mastalli, Foresta, Ercolani (27’ st Nunzella), Mangni (12’ st Gazoul). All. Banchini. A disposizione: Farroni, Anatriello, Pellitteri, Parrinello, Ciancio, Ndir.

Arzignano: Boseggia, Lakti, Bordo, Grandolfo (20’ st Mattioli), Lunghi (1’ st Centis), Gemignani (44’ st Bernardi), Piana, Antoniazzi (33’ st Cazzadori), Davi, Boffelli, Parigi. All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Botti, Cariolato, Zanon, Campesan, Milillo.

DIRETTORE DI GARA: Luongo di Napoli

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

NOTE. Espulsi: Femia (doppia ammonizione). Ammoniti: Pellegrini, Foresta, Mangni, Femia, Sepe, Lunghi, Piana.

LR VICENZA-VIRTUS VERONA 0-0

L.R. Vicenza: Confente; Laezza (dal 86′ Ronaldo), Golemic, Cuomo (dal 61′ Greco); Talarico (dal 86′ De Col), Cavion (dal 61′ Proia), Rossi, Sandon; Della Morte; Pellegrini (dal 74′ Rolfini), Ferrari. A disposizione: Siviero, Massolo, Fantoni, Tronchin, Jimenez, Ierardi. Allenatore. Vecchi

Virtus Verona: Sibi; Cabianca, Ruggero, Vesentini (dal 76′ Toffanin); Mazzolo, Mehic (dal 56′ Ntube), Zarpellon, Metlika (dal 76′ Demirovic), Amadio; Danti (dal 56′ Begheldo), Gomez (dal 65′ Ceter). A disposizione: Zecchin, Voltan, Daffara, Lodovici, Menato, Ambrosi, Zigoni. Allenatore: Fresco

Arbitro: Maccarini della sezione di Arezzo; assistenti: Jorgji di Abano Laziale e Giudice di Frosinone; quarto uomo Pasculli di Como.

Ammoniti: Pellegrini (LRV), Zarpellon (VV), Cabianca (VV), Mazzolo (VV), Cavion (LRV)

Espulso: Cabianca (VV) al 47′

Note: serata con nebbia, terreno in buone condizioni