Vicenza “polipo” pigliatutto in casa, il Padova “gambero” al 3° ko esterno di fila: vetta a -1

Il L.R. Vicenza prima domina e poi traballa nel finale di partita col Caldiero, vinta 2-1, 90 minuti prima iniziata sapendo del terzo tracollo di fila del Padova in trasferta. Brividi a parte i tre punti “assicurati” dallo Stadio Menti arrivano anche questa volta dall’ennesimo derby veneto della stagione, quello tra seconda e penultima della classe: Caldiero battuto, Novara che sgambetta invece la capolista – in crisi nera lontano dall’Euganeo -, i biancorossi sono ora a un solo punto dalla vetta (ma sempre con scontri diretti a favore dei biancoscudati in caso di arrivo a braccetto). Solo 5 i turni che mancano all’appello prima della fine di regular season nel girone A di serie C ma, sulla carta, il calendario degli impegni favorisce il “Lane”.

E’ stata una domenica gloriosa forse perfino di più per l’altra vicentina del calcio Pro, un Fc Arzignano Valchiampo che fa suo lo scontro anti-playout con la Pergolettese, portandosi in vallata del Chiampo tre punti pesanti come macigni e con un’autorevolezza testimoniata dal 2-0 in blitz allo Stadio Voltini di Crema. Ora i punti di margine sull’orlo playout arrivano a un confortante +8, e non si può non puntare la lente d’ingrandimento su quello playoff, ora distante un solo punto.

QUI VICENZA – Il doppio colpo firmato da Morra e Rauti sottomisura, sul finire del primo tempo, sembra mettere le due picconate decisive sulla vittoria contro i veronesi in un Menti gremito da quasi 10 mila presenze domenica. Gli sprechi primA e dopo l’uno-due, però, in avanti, non consentono di chiudere il conto e l’eurogol di Marras all’88’ fa prendere forma a più di uno spettro in Curva Sud e sulle tribune del Menti considerando la fragilità dimostrata più volte in questa stagione dai berici nei finali di gara con margine a favore. Stavolta però non si assiste a cataclismi sportivi e l’obiettivo di appostarsi un solo passo dietro al Padova viene raggiunto. Anche per demeriti altrui, visto il rigore sciupato da Liguori (un minuto dopo il gol patavino dell’1-1) che sarebbe valso il 2-2 a Novara per i rivali dei vicentini.

QUI ARZIGNANO – La dodicesima vittoria del campionato dei giallocelesti dell’Ovest della provincia si basa ancora una volta su una picconata del gigante Milillo in avvio di partita, il difensore è alla quarta rete stagionale. Stavolta di piede. Poi torna al gol Lakti nel finale, puntellando il 2-0 e il successo dal peso specifico assai alto, con la porta ospite – difesa dal giovane Manfrin, ko il titolare Boseggia – che rimane inviolata contro gli attacchi dei cremonesi. Due buone parate per il ventenne sullo 0-1, Arzichiampo intraprendente per tutti i 90′, con due salvataggi sulla linea a negare il gol ai locali.

Domenica prossima Vicenza impegnato in Piemonte nello stadio di Vercelli intitolato al mitico Silvio Piola. Si gioca alle 15. Per i giallocelesti, dopo le due vittorie di fila, si gioca d’anticipo venerdì sera al Dal Molin con ospite il Renate.

