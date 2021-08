L.R. Vicenza, oggi la “prima” al Menti per la seconda di campionato. A caccia di punti

Ore 18, palla al centro. Lo Stadio “Romeo Menti” riapre i battenti, si rivede il pubblico sugli spalti, anche se “monco” di una parte importante della Curva Sud, l’anima pulsante del tifo biancorosso, non sguainerà bandiere e cori e seguirà il Vicenza di Mimmo Di Carlo dalla tv. A sfidare i beniamini berici alla prima casalinga della seconda stagione in serie B sarà il Frosinone allenato dal mito del mondiale tedesco 2006, il terzino rigorista Fabio Grosso.

Dopo la sconfitta per 1-0 a Cittadella nel derby veneto tutti parlano di riscossa in casa Lane, spinto dai tifosi a fare e dare di più per andare a punti e regalare sorrisi. Di fronte una squadra ciociara che però punta al ritorno in serie A, lasciata due stagioni fa.

Attesi almeno 2.500 spettatori, secondo le prevendite dei giorni scorsi, il meteo variabile ha consigliato più di qualcuno ad attendere l’ultimo minuto prima di presentarsi al botteghino. La biglietteria apre alle 15 per chi fosse non fosse ancora fornito del tagliando per il debutto e l’ingresso sarà contingentato al 50% della capienza, con accesso secondo il rispetto delle norme sanitarie.

Sulla formazione in campo al 1′ le certezze consistono nell’esclusione forzata come 7 giorni fa di Meggiorini e di Cester, tutti disponibili gli altri calciatori biancorossi. Probabile una linea difensiva a quattro, l’utilizzo del centrocampista avanzato come trequartista dietro alle due punte Diaw e Lanzafame. Frosinone reduce da un pari al debutto stagionale, ieri sera cinquina del Brescia al Crotone (5-1 il punteggio) nell’anticipo di serie B.