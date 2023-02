L.R. Vicenza: Renzo Rosso shock: “Forse è arrivato il momento di uscire da questa avventura”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E pesante e drastico il commento post partita pubblicato dal patron del L. R. Vicenza, Renzo Rosso, dopo la terza sonora sconfitta consecutiva. Il rammarico del fondatore del gruppo Otb è descritto in un post che giunge come un fulmine a ciel sereno e che terrà in apprensione il popolo biancorosso. Ad onor della cronaca la tifoseria sembra essere spaccata sulla questione della proprietà, c’è chi punta il dito contro i vertici societari per errori commessi in questo quinquennio e chi, invece, teme di perdere un timoniere dalla solidità economica con il rischio di non poter più sperare in un futuro roseo e glorioso.

Lo sfogo di mister Diesel è comparso online alle 18.40 come commento sulla pagina Instagram della società di via Largo Paolo Rossi 9. In esso, Rosso, annuncia di voler concludere l’avventura da proprietario del Lane dopo averlo risollevato dal pesante fallimento del 2018. Renzo Rosso alla sua prima uscita da neo proprietario aveva promesso alla tifoseria di puntare alla serie A con un progetto sportivo di cinque anni ma, a poco più di due mesi dal termine fissato la squadra si trova lontanissima dall’obbiettivo e in grave difficoltà e le cinque sconfitte nelle ultime sei partite sono il culmine di una situazione che rischia di sprofondare definitivamente. Nelle parole dell’imprenditore bassanese si leggono critiche severe nei confronti dei giocatori. Ora non resta che capire se il patron ha scritto di impeto un messaggio a caldo che verrà poi smentito o se sancisce la definitiva fine della presidenza. Un precedente simile risale a circa nove anni fa quando il figlio Stefano Rosso, in una conferenza stampa, dichiarò di voler lasciare il Bassano Virtus salvo poi ricredersi l’anno dopo e convertire la matricola qualche anno dopo cambiando il nome in L.R. Vcenza Virtus.

Di seguito il testo scritto da Renzo Rosso.

“Forse è arrivato il momento di uscire da quest’avventura. Sono arrivato pieno di entusiasmo. Ho messo amore. Passione. Entusiasmo. Professionalità. Investimenti. Purtroppo tutto questo non è servito. Ogni domenica rischio l’infarto. Non posso più perdere le cose più care per colpa di una squadra irresponsabile senza coglio ni. Anche se sulla carta forse la più forte del campionato. Chiedo scusa ai tifosi. Ho dato credetemi il massimo che potevo. Sono totalmente allineato con voi. Con me o senza di me. Forza Lane»

