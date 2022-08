La grande atletica leggera fa tappa a Vicenza: sabato il Meeting Brazzale al campo Perraro

Ci saranno tanti big dell’atletica nazionale e internazionale al pari di altrettanti giovani promesse del panorama italiano sabato a Vicenza, che ospita con il “Meeting Brazzale” prima di tutto una rampa di lancio per questi ultimi citati e uno spettacolo garantito per chi ama davvero le discipline di salto, corsa e lanci che compongono lo sport olimpico per eccellenza. Appuntamento nel pomeriggio del 6 agosto per atleti e appassionati al Campo Perraro di via Rosmini nella città berica, dunque, con tutto ormai preparato “a puntino” per la quarta edizione del meeting veneto.

Un rendez-vous sportivo che innalza la sua asticella di prestigio nel panorama degli eventi italiani grazie al supporto dagli oltre 700 tesserati di Atletica Vicentina, del Comitato regionale veneto della Fidal e dell’azienda lattiero casearia di Zanè Brazzale Spa che associa il proprio marchio all’evento sportivo e lo sostiene nel concreto nella realizzazione. Folta la rappresentanza di campioni annunciata per l’evento, tra cui tanti “reduci” dai Mondiali 2002 di Eugene in Oregon. Sara Fantini, quarta nel martello donne negli Stati Uniti a pochi centimetri dal podio, comanda il plotone degli azzurri in pista con la stella vicentina Ottavia Cestonaro pronta a saltare come beniamina di casa. E anche la primatista Osakue nel disco.

Un ritrovo internazionale, si diceva in premessa, considerato che saranno almeno undici gli stati di provenienza degli atleti (uomini e donne) ufficialmente iscritti e impegnati nelle diverse prove in programma. Nato solo nel 2018, il Meeting Brazzale si è rapidamente conquistato uno spazio importante tra i principali appuntamenti di atletica nazionali grazie alla sua formula che prevede un coinvolgimento diretto del pubblico ed in particolare dei giovani atleti, che potranno ammirare e tifare i loro ‘idoli sportivi’ da bordo pista a suon di musica. Confermate anche le competizioni giovanili nelle categorie Under 14 e Under 16, con ragazzi e ragazze che potranno così gareggiare a fianco dei migliori interpreti nazionali e non solo.

“Ci sono valori, in Atletica Vicentina e nei giovani atleti che la animano, che come azienda e come famiglia ci sono particolarmente cari – così in conferenza stampa Roberto Brazzale, presidente di Brazzale spa – e mi riferisco al rispetto degli altri e delle regole, l’impegno, la competizione, la dedizione, il sano agonismo, la gioia e il divertimento, tutti preziosissimi per la formazione dei giovani, in particolare nello spirito e nella personalità. Per questo -conclude uno dei fratelli a capo della società con sede madre a Zanè – siamo orgogliosi di sostenere un appuntamento che, in pochi anni, ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nel panorama delle competizioni nazionali di atletica”.

A raccogliere il testimone nel giro di posta di interviste pre-evento è la presidente del club Atletica Vicentina, una stella del passato recente, l’ex triplista Barbara Lah. “Un’avventura iniziata quattro anni fa – dice – che ha portato il Meeting tra i migliori appuntamenti italiani

nella speciale classifica stilata in base alle prestazioni ottenute, ma soprattutto una classica della stagione agonistica e tappa fissa per molti atleti di alto livello. Il Meeting vuol essere un momento di festa e di spettacolo per promuovere l’atletica sul nostro territorio ma anche un modo per dire grazie a chi ci sostiene e ci permette di portare avanti tutta la nostra attività la “Brazzale Spa”. Spero di vedere un pubblico numeroso pronto a tifare gli atleti di casa che sfideranno campioni provenienti da tutta Europa sulla rinnovata pista del Perraro grazie allo sforzo sostenuto dal Comune di Vicenza.”