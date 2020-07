La lite si conclude con una pistolettata ad una gamba: arrestato per tentato omicidio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio un giovane di 27 anni di origini dominicane – le cui iniziali sono P.L.A, – che sabato scorso si è reso protagonista di un grave fatto di cronaca in centro a Vicenza.

L’indagine, portata avanti dalla squadra mobile e dalle volanti della Questura di Vicenza, in poco tempo ha permesso di definire i contorni di una vicenda inquietante. I fatti risalgono alla notte di sabato scorso 4 luglio, quando un giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo con una ferita provocata da un colpo di pistola alla gamba destra. Immediatamente dopo le cure dei medici, il ragazzo, un 35enne pure di origini sudamericane, ha raccontato agli investigatori cosa fosse successo: ha riferito di aver avuto un’accesa e violenta lite con un ragazzo per questione relative alla compravendita, tra i due, di un’auto.

Proprio durante questa lite, avvenuta in strada Marosticana, P.L.A. avrebbe estratto una pistola di piccolo calibro nascosta dentro i pantaloni, minacciando prima la vittima e poi sparandogli alla gamba, fuggendo quindi a bordo della sua auto. Il proiettile ha sfiorato l’aorta femorale.

Le immediate ricerche della “mobile” e delle “volanti” ed il fondamentale contribuito fornito dagli agenti della scientifica, intervenuto sulla scena del crimine, non solo hanno premesso di ricostruire rapidamente l’intera vicenda, ma hanno consentito in poco tempo di rintracciare ed arrestare – quella notte stessa – l’autore del tentato omicidio, fermato mentre stava rientrando a casa.

gli agenti hanno anche recuperato la pistola, una calibro 775, con la quale P.L.A. aveva sparato e che era stata nascosta in casa di una persona risultata poi estranea ai fatti. L’arma, perfettamente funzionante, con la disponibilità di diversi colpi e per le sue ridotte dimensioni facilmente occultabile, è risultata rubata da un’abitazione privata nel 2018.

Con il quadro di indizi in mano, a P.L.A. era stata notificata la misura del “fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio, porto abusivo di arma e ricettazione” ed il giovane è stato portato associato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ieri, mercoledì, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere del 27enne.

