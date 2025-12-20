Viavai sospetto in via dell’Industria: Carabinieri incastrano ladri di generi alimentari

Tre cittadini moldavi, due uomini e una donna, sono stati denunciati a Schio dopo essere stati sorpresi dai carabinieri con oltre mille euro in generi alimentari dopo un sospetto viavai tra i negozi di viale dell’Industria.

I militari di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, che stavano monitorando la zona nell’ambito di un servizio di prevenzione contro i reati al patrimonio, hanno notato strani movimenti da parte di tre persone a bordo di due auto con targhe di fuori regione. Intervenuti con il supporto di una seconda unità in borghese e con un’auto civetta, i Carabinieri hanno osservato i tre, di età compresa tra i 24 e i 45 anni, mentre entravano e uscivano ripetutamente da diversi esercizi commerciali della zona.

Una volta fermati, i due uomini e la donna sono stati identificati in senza fissa dimora in Italia. La successiva perquisizione delle due vetture ha confermato i sospetti dei militari: all’interno dei veicoli sono state rinvenute numerose confezioni di prodotti alimentari per un valore complessivo superiore ai mille euro.

Dagli accertamenti è emerso che la merce era stata rubata da diversi punti vendita della zona. La refurtiva è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari. Dopo le operazioni di foto-segnalamento al comando, i tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza scledense per contrastare i furti e la criminalità predatoria nelle aree più sensibili della città.

