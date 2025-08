Lavori sui binari tra Vicenza e Verona e verso Schio. Treni sospesi per 20 giorni, autobus in sostituzione

Iniziano oggi i 20 giorni di “passione” per i viaggiatori sui treni che attraversano parte del territorio vicentino. Da lunedì 4 a domenica 24 agosto (compresi) viene sospeso il traffico su rotaie sulle tratte regionali Verona-Vicenza (da Porta Nuova fino alla stazione di Grisignano di Zocco) e Vicenza-Schio, ad eccezione dei treni rapidi deviati su una linea secondaria. A darne comunicazione nei giorni scorsi sono stati Rfi – Rete Ferroviaria Italiana – e la Regione Veneto.

Si tratta di interventi in cantiere che riguardano entrambe le direzioni di viaggio, con treni ordinari rimpiazzati dal servizio autobus sostitutivo. Un disagio necessario da affrontare nel periodo estivo, per favorire l’avanzamento dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla nuova linea Av/Ac Brescia-Padova e per la necessaria riqualificazione della linea storica e migliore nelle stazioni (binari, marciapiedi, sottopassi, fabbricati di servizio e altri). Il traffico consueto sui binari riprenderà dalle ore 5 del mattino di lunedì 25 agosto.

I dettagli dei servizi sostitutivi sono disponibili sui portali web dedicati e riportati negli scali comunque aperti al pubblico. Ecco un riepilogo utile: per quanto concerne i collegamenti veloci sulla linea Venezia–Verona saranno instradati via Padova, Monselice, Legnago e Nogara. La tratta Grisignano–Verona e la linea Vicenza–Schio saranno sostituite invece da autobus, così come da Nogara a Mantova e da Monselice a Ferrara. Verrà attivato, inoltre, un nuovo collegamento Mestre–Padova con fermate intermedie. I bus avranno frequenza regolare ma tempi di percorrenza più lunghi.

I Frecciarossa Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste subiranno soppressioni o deviazioni, con cancellazione della fermata di Vicenza e tempi di viaggio aumentati. Nello stesso periodo, i treni Euronight 235 e 233/295 non fermeranno a Vicenza e avranno variazioni di orario nelle principali stazioni intermedie. A seguito della riattivazione della linea, dal 25 al 29 agosto, Rfi avverte che potrebbero verificarsi rallentamenti temporanei tra Verona Porta Nuova e Vicenza con possibile allungamento dei tempi di percorrenza.

