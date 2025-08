Incidente in A1, tre morti per lo scontro tra tir e ambulanza

Un camion ha fatto un salto di carreggiata, invadendo la corsia di marcia opposta e scontrandosi con altri veicoli., ma si parla di 18 con diversi livelli di emergenza.

Secondo una ricostruzione fornita da Autostrade per l’Italia, un tir ha improvvisamente attraversato lo spartitraffico centrale, invadendo la corsia opposta. Il camion ha travolto sei veicoli: un altro mezzo pesante, tre automobili, una roulotte e un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Le vittime dell’impatto, morte sul colpo, erano tutte a bordo dell’ambulanza, che è stata centrata frontalmente dal tir. Secondo le informazioni fornite dai sanitari del 118, si tratterebbe del conducente, un soccorritore e il paziente trasportato in quel momento. Almeno altre 15 persone sono rimaste ferite in modo variabile: una in codice rosso, quattro in codice giallo e almeno dieci in codice verde.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il salto di corsia del camion. Diverse ipotesi al vaglio delle autorità, tra cui un malore del conducente, un colpo di sonno o un possibile guasto meccanico. Alcuni testimoni riferiscono che il camion avrebbe sbandato pochi secondi prima dell’impatto, ma nessuna ricostruzione ufficiale è stata ancora diffusa.