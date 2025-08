Scontro fra due auto e un camion in autostrada A4: una persona ferita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Oggi lunedì 4 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12 a Vicenza lungo l’autostrada A4 per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli tra cui un mezzo pesante: una persona è rimasta ferita.

L’urto è avvenuto lungo il tratto di A4 nei pressi di Vicenza Est. Una squadra dei vigili del fuoco è partita dalla centrale di Vicenza con un’autopompa serbatoio e cinque operatori: raggiunto il tamponamento, ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e soccorso la persona ferita, affidata quindi alle cure del Suem 118.

Sul posto erano presenti anche polizia stradale e gli operatori della società autostrade: le operazioni sono durate circa un’ora.

