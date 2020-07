Lo riceve per un massaggio, ma viene picchiata e derubata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quello che doveva essere un semplice massaggio si è trasformato in un incubo per una massaggiatrice del capoluogo berico. Il cliente l’ha infatti picchiata e si è dileguato rubandole il telefono.

Il fatto è successo nella tarda serata di lunedì. La vittima, di professione massaggiatrice, aveva ricevuto nella propria abitazione un uomo che l’aveva in precedenza contattata per un massaggio e dopo averlo accompagnato in camera da letto l’individuo l’ha aggredita, colpendola violentemente alla testa, sottraendole il telefono cellulare per poi dileguarsi velocemente.

La donna seppur tramortita è riuscita a chiamare il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione di Vicenza; i carabinieri, accertate le condizioni della vittima, hanno richiesto l’intervento sul posto dell’ambulanza. La donna è stata ricoverata al Pronto Soccorso del San Bortolo dove le venivano diagnosticati traumi diffusi giudicati guaribili in 15 giorni.