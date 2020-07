Edifici scolastici sotto la lente: un milione stanziato per la manutenzione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati completati nei giorni scorsi i sopralluoghi ai 12 edifici scolastici del comune di Valdagno, che ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche la cifra di un milione di euro da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sue scuole.

I sopralluoghi sono stati eseguiti dai tecnici comunali, accompagnati dai dirigenti scolastici, dal Vice-Sindaco e Assessore all’Istruzione, Anna Tessaro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Stefano Favaretto. Le opere in corso

Complice il periodo di sospensione delle lezioni in seguito al lockdown, alcuni interventi sono potuti partire in anticipo rispetto alla consueta pausa estiva, durante la quale da anni si concentrano numerosi cantieri nelle scuole . Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, inoltre, saranno realizzate due opere corpose quali la sostituzione degli infissi più vecchi alla scuola dell’infanzia Don Minzoni (valore 65.000 euro) e la rimozione dei pavimenti in vinil-amianto nell’ala nord dell’edificio Manzoni (valore dei lavori 125.000 euro con contributo regionale di 40.000 euro). Con una recente variazione di bilancio, inoltre, sono stati inseriti 60.000 euro di finanziamento da parte del MIUR per la realizzazione delle verifiche sullo stato di solai e controsoffitti in 8 dei 12 edifici scolastici comunali. Le indagini verranno eseguite tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Tra gli interventi si segnalano anche quelli che interessano l’asilo Belfiore, dove è in corso l’installazione dell’impianto per l’acqua calda nei blocchi bagni e in un lavabo utilizzato dagli insegnanti. È previsto inoltre un intervento di manutenzione del sistema antincendio che verrà realizzato prossimamente. Con una variazione di bilancio di 150.000 euro verranno finanziati ulteriori interventi di miglioramento degli impianti idrici nei diversi plessi scolastici. Gli uffici sono poi all’opera con tempistiche serrate per la presentazione dei progetti finanziati tramite fondi PON (Programma Operativo Nazionale) per l’edilizia scolastica, con 110.000 euro assegnati al Comune di Valdagno.