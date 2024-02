Lo Stadio Menti “a galla”: acqua sul terreno di gioco, intorno strade e spiazzi allagati

Situazione via via che si complica intorno ma, da stamattina, anche all’interno dello Stadio Romeo Menti di Vicenza, a causa dell’allagamento delle strade intorno, piazzali e spiazzi dove alcuni centimetri di acqua scorrono. Strade chiuse per il perimetro intorno, il traffico è stato interrotto nella zona dell’impianto sportivo comunale.

Le immagini dall’alto fotografate dai droni mostrano una vasta macchia di acqua torbida he si estende sugli spazi piani, e anche sul terreno verde di gioco si sta accumulando acqua cche potrebbe alla lunga danneggiare il manto erboso.

Appare a forte rischio, quindi, la disputa della partita serie C in calendario tra L.R. Vicenza e Fiorenzuola, in programma domenica 3 marzo proprio al Menti, alle 18.30. Solo successivi sopralluoghi alla struttura sportiva, in abbinata alle previsioni meteorologiche, daranno un verdetto definitivo tra oggi e domani.