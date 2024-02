Tregua del maltempo: scuole e stazione dei treni riaperti. Via libera anche in tangenziale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sul fronte meteorologico il day-after si apre con qualche timido raggio di sole a spuntare tra le nubi, le strade e i piazzali intorno allo Stadio Menti ad asciugarsi e “far sparire” con gradualità pozze e rivoli d’acqua, con le scuole cittadine di Vicenza e frazioni a riaprire i battenti per le lezioni ordinarie, istituti superiori compresi.

Lo stesso vale per la stazione ferroviaria in centro e quindi per le linee sospese sui binari ieri – anzi dal pomeriggio di martedì – interrotte e infine per la tangenziale Sud, dove un tratto era stato sommerso dall’acqua la notte precedente. Riaprono anche le palestre e gli impianti sportivi, i centri diurni socio sanitari e i centri di aggregazione sociale. Il mercato cittadino del centro storico si svolgerà regolarmente.

Un ritorno alla normalità però parziale, in attesa che le condizioni meteo si assestino e dopo un cielo che nel week end alle porte che “promette” ancora perturbazioni in divenire. Non tutte le vie di comunicazione sono state riaperte, alla mattina del 29 febbraio: al momento restano interdette al traffico dei veicoli tre strade: Porciglia, Ca’ Perse, Ponti di Debba. A renderlo noto il Comune di Vicenza nell’ultimo punto stampa di aggiornamento, con il Coc che rimane attivo nella sede della polizia locale del capoluogo berico.

Sembra evolversi al meglio la situazione in zona Stadio, probabilmente l’area della città più colpita dalle conseguenze del maltempo e le cui immagini aeree hanno fatto il giro d’Italia sui portali d’informazione e le tv nazionali. Il livello d’acqua è rimasto comunque di pochi centimetri, consentendo il deflusso relativamente rapido e il riassorbimento non appena ha cessato di piovere, dopo l’utilizzo negli edifici più colpiti comunque di pompe idrovore. Nella notte scorsa, in ogni caso sono state rese nuovamente transitabili viale dello Stadio, viale Trissino, via Bassano, ma anche altrove viale Sant’Agostino, le vie della zona industriale e altre vie che man mano sono state ripulite dai tecnici del Comune e dalle decine di volontari impegnati da ieri mattina.