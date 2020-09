Lotta al tumore al seno, il 1° ottobre colonne di Piazza dei Signori illuminate di rosa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’anno scorso la Basilica Palladiana si era tinta di rosa per la lotta contro il tumore al seno. Quest’anno il primo ottobre saranno le due colonne di Piazza Signori a Vicenza ad essere illuminate a sostegno della Campagna Nastro Rosa della fondazione Airc.

Ad oggi, il cancro al seno colpisce una donna su nove, presentatosi come la neoplasia più diffusa nel genere femminile.

L’iniziativa del Comune, supportata da Anci, mira a educare la popolazione sul problema: “Aderiamo all’iniziativa con un gesto simbolico allo scopo di manifestare la vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica” – spiega l’assessore con delega alle pari opportunità. Anche la Lilt di Vicenza ha in programma per l’intero mese di ottobre incontri ed eventi per promuovere la diagnosi precoce, strategie preventive e sensibilizzare sui fattori di rischio.

La necessità è quella di insegnare ad un pubblico sempre più giovane, che non si sottopone a controlli periodici come l’ecografia e la mammografia, l’importanza della diagnosi preventiva. Nel 2019 sono stari diagnosticati circa 53 mila casi di cancro al seno in Italia. Grazie ai costanti progressi nella prevenzione e nella cura, la sopravvivenza a cinque anni e aumentata fino all’87% ma i ricercatori dell’Airc lavorano ogni giorno con il fine di curare tutte le donne.