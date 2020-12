Lr Vicenza-Entella: al Menti l’ultima partita del 2020

Dopo un 2020 denso di emozioni, tra ottimi risultati e situazioni incomprensibili, il Lane si appresta a giocare l’ultima partita dell’anno solare. Mercoledì 30 dicembre, infatti, alle ore 18, al Menti sarà ospite l’Entella, fanalino di coda del campionato.

Il Vicenza, come noto, viene dall’impegnativa trasferta di domenica a Lecce: dopo l’1-0 iniziale, i ragazzi di Di Carlo si sono visti rimontare dai padroni di casa ed hanno perso così una partita che, fino al 60′, sembrava ormai vinta. La sfida in Puglia deve ricordare che non bisogna mai dar nulla per scontato e che la concentrazione va mantenuta per tutti e novanta i minuti: lezione che i biancorossi metteranno in pratica già da domani.

In serata, come detto, arriverà la Virtus Entella, attualmente l’ultima classificata del campionato. Finora la squadra ligure ha totalizzato otto punti in quindici partite: dovranno per forza invertire la rotta per uscire dalla zona retrocessione. Nell’ultimo impegno hanno portato a casa la prima, e unica, vittoria stagionale: contro il Vicenza, poco ma sicuro, cercheranno di ripetersi.

Il Lane, sin qui, ha fatto del “Menti” il suo fortino: nemmeno una sconfitta in casa in questa stagione, domani l’occasione per chiudere in bellezza. Mister Di Carlo ha già caricato i suoi ragazzi, adesso tocca a loro concludere con una vittoria un anno così impegnativo. Per l’ultima volta in questo 2020, parola al campo.