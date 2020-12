Ibrahimovic, caso Sanremo: il chiarimento del Milan

Entusiasmo alle stelle e tanta voglia di tornare in campo in casa Milan. Ieri sedici giocatori della prima squadra e tre della Primavera si sono presentati a Milanello per allenarsi, rispondendo alla seduta facoltativa organizzata da Stefano Pioli.

Una gradita sorpresa per il tecnico rossonero, che oggi darà ufficialmente il via alla ripresa con tanto di valutazione degli infortunati. Ibrahimovic compreso. Anche Zlatan rientrerà infatti a Milanello per sottoporsi ad alcuni esami, ma è escluso che vengano forzati i tempi perché non si vuole rischiare una nuova ricaduta. Ibra, quindi, salterà quasi certamente sia la gara contro il Benevento che quella della Befana contro la Juventus.

Ma intanto il bomber fa parlare di sè anche fuori dal campo, data la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Il presentatore e direttore artistico della kermesse musicale, Amadeus, ha infatti annunciato che il campione svedese sarà uno degli ospiti delle cinque serate.

“Zlatan sarà ospite fisso del Festival – ha annunciato – Ma senza saltare alcuna partita del Milan”. Ibra si va ad aggiungere ad altri grandi calciatori nel passato ospiti a Sanremo: tra loro Totti, Cassano e Roberto Baggio.

Subito è arrivata anche la precisazione del club in merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Con un comunicato ufficiale AC Milan ha reso noto che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan ed ha confermato che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità.