Lr Vicenza-Pisa: al Menti per conquistare la prima vittoria stagionale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo la sconfitta in Coppa Italia di mercoledì contro l’Udinese, il Lanerossi Vicenza torna in campo: sabato 31, alle ore 16, andrà in scena al Menti il match contro il Pisa, squadra che da tempo cerca fortuna in Serie B.

Nelle ultime due gare il Vicenza ha subito 6 gol: tre sabato scorso contro la Spal, tre proprio contro l’Udinese. Nell’ultima settimana lo staff e la squadra hanno lavorato per sistemare i problemi difensivi e per presentarsi pronti al prossimo impegno di campionato. Conoscendo la grinta di mister Di Carlo, è auspicabile che i giocatori reagiscano e diano il massimo per conquistare la prima vittoria dell’anno.

Il Pisa, allenato da Luca D’Angelo (ex Bassano Virtus), ha conquistato finora tre punti in 5 giornate: due sconfitte e tre pareggi che hanno portato i toscani in diciottesima posizione, proprio davanti al Vicenza. Si preannuncia quindi un match di altissimo livello: entrambe le squadre hanno bisogno della prima vittoria in questa nuova Serie B.

Dopo il complicato (e sfortunato) inizio di stagione, è arrivato il momento di far valere quanto di buono fatto fino ad ora. Con l’atmosfera casalinga del Menti, i 3 punti sono sempre più vicini.