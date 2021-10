L’Ulss 8 si prepara all’onda Green Pass: punti tamponi su prenotazione dal 13 ottobre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da mercoledì 13 ottobre in tutti i punti tamponi dell’Ulss 8 Berica l’accesso potrà avvenire solo su prenotazione.

Il provvedimento è stato definito in previsione del probabile incremento di richieste di tamponi che potrà registrarsi dalla prossima settimana, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove norme che come noto rendono il Green Pass obbligatorio per accedere di fatto a tutti gli ambienti di lavoro. La direzione dell’Ulss 8 intende così garantire comunque a tutti i cittadini, anche a fronte di un picco di richieste, uguali possibilità di accesso al servizio, evitando allo stesso tempo lunghe attese e il rischio di assembramenti.

La prenotazione potrà avvenire tramite la piattaforma online iCup, già in uso e accessibile direttamente dal portale dell’Ulss, che consente di scegliere la sede, il giorno e l’orario più comodi tra le disponibilità esistenti, che vengono aggiornate in tempo reale.

I Punti Tampone gestiti dagli operatori dell’Ulss 8 Berica in tutto il territorio sono quattro, rivolti a tutte le tipologie di utenti: a Torri di Quartesolo (via dell’Industria 1; dal lunedì al sabato dalle 7.15 alle 18.30; domenica dalle 7.15 alle 12.30), Montecchio Maggiore (dal lunedì al sabato presso la sede Elettra 1938 in via Generale Dalla Chiesa, 2/4, dalle 8.00 alle 13.45), Valdagno (presso l’ospedale vecchio, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00) e Noventa Vicentina (presso il Padiglione F dell’Ospedale, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00).