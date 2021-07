Madame e Sangiovanni: doppio concerto in esclusiva per Vicenza

Non finiscono le sorprese per Vicenza in Festival. Prima l’annuncio del concerto di Madame il 7 settembre alle 21 in Piazza dei Signori, che ha entusiasmato i fan vicentini, che adorano la celebre rapper, loro concittadina.

Ora subito un’altra importante notizia: ad alternarsi sul palcoscenico con la giovanissima cantautrice ci sarà Sangiovanni, altra giovanissima pop star della musica italiana, anche lui vicentino, oggi al vertice delle classifiche con l’album omonimo e con il singolo “Malibu”. La condivisione del concerto tra i due artisti, amici anche fuori dalle scene, è un evento che accadrà esclusivamente a Vicenza, con alcune sorprese ancora da svelare.

I numeri di Sangiovanni: 18 anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (ep “Sangiovanni” doppio disco di platino, “Malibu” triplo disco di platino, “Lady” triplo disco di platino, “Tutta la notte” disco di platino, “Guccy bag” disco d’oro, “Hype” disco d’oro) e oltre 160 milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana. “Sangiovanni” è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e “Malibu” è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana. Con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune. Nell’ep ha collaborato con i più interessanti produttori della scena, come Drd in “Malibu”, Zef in “Hype”, Bias in “Tutta la notte” insieme a Drd e “Guccy bag” e i Cosmpohonix nella cover “Maledetta Primavera”, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per “Malibu”.

Madame, dopo aver pubblicato con Sugar il suo primo album in un progetto intitolato “Madame”, ha appena annunciato il suo nuovo tour nei luoghi storici e di cultura, con il quale porterà il racconto in musica di una relazione intima e riservata, un dialogo alternato tra Francesca e Madame. Nata a Vicenza nel 2002, a 19 anni ha già conquistato un doppio disco di platino con “Voce”, tre dischi di platino (“Il mio amico”, “Madame” l’album e “L’anima” con Marracash) e cinque dischi d’oro (“Bugie” feat.Rkomi e Carl Brave, “Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”). “Voce” – scritto da Madame e composto da Madame, Dardust ed Estremo, produttori del brano – è anche la canzone che ha vinto il Premio Bardotti per il miglior testo a Sanremo 2021 nella sezione Campioni e il Premio Lunezia sempre per il miglior testo. Il 4 giugno ha pubblicato con Sugar il singolo inedito “Marea”, che è già una hit ed è attualmente in programmazione su tutte le radio.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza. Gli altri artisti del cartellone sono Antonello Venditti (8 settembre), Francesco De Gregori (10 settembre) e Max Pezzali (11 settembre).

I biglietti del concerto di Madame e Sangiovanni sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone (da 33 a 51,50 più diritti di prevendita). Tutte le informazioni su vicenzainfestival.it.