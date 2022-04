Mahmood in piazza dei Signori il 5 settembre per Vicenza in Festival

Il vincitore del 72° Festival di Sanremo si esibirà in Piazza dei Signori il 5 settembre, in un palcoscenico che già in passato ha accolto icone musicali delle nuove generazioni. Mahmood porterà a Vicenza in Festival una tappa del Ghettolimpo Summer Tour, con le sonorità del suo ultimo album.

Mahmood nome d’arte di Alessandro Mahmud (mamma italiana e papà egiziano) è un giovane cantautore milanese stimato nella scena italiana e internazionale, amato dal pubblico per il suo stile innovativo e raffinato.

Ha raggiunto degli ottimi risultati con “Gioventù Bruciata” e il successo planetario di “Soldi”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2019. L’artista ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti nel nuovo album “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”.

Il cantante parteciperà anche l’Eurovision Song Contest 2022 con la canzone “Brividi” vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo: il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con più 3 milioni di stream in sole 24 ore dall’uscita. Mahmood ad oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Biglietti disponibili online e nei punti vendita Ticketone.