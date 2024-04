Schianto tragico tra due auto, muore 39enne di Zugliano. Il compagno grave in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Terribile scontro frontale tra due auto poco dopo le 13.30 a Cavazzale, nel Comune di Monticello Conte Otto, con bilancio pesante: una donna vicentina di 39 anni è morta sul colpo, e altre due persone risultano ricoverate in ospedale al San Bortolo di Vicenza. Si tratta di un uomo che si trovava sul posto di guida, convivente della vittima a Zugliano – ma la coppia (sposata) è conosciuta anche a Sarcedo dove aveva gestito un negozio di lavanderia in località Cavallino – e della conducente della seconda vettura coinvolta nello schianto, avvenuto in via Chiesa.

Sullo scenario del tragico incidente stradale più pattuglie di polizia locale del consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino, i mezzi dei vigili del fuoco e due ambulanze del Suem 118 per i soccorsi ai feriti. Con la 35enne di Dueville, madre di due bambini, viaggiavano i due figli piccoli sul sedile anteriore, rimasti illesi.

I due veicoli, una Lancia Y condotta da un 45enne di Zugliano (N.D.V. le iniziali) e una Opel Insignia, procedevano in direzione opposta e si sono scontrati di fronte al civico 4, a un centinaio di metri dalla chiesa parrocchiale locale. Della dinamica dell’incidente si stanno occupando gli agenti dopo aver effettuato i rilievi di rito ed aver interrotto la strada al transito di altri veicoli. Purtroppo, nonostante l’intervento in regime di urgenza del team di emergenza sanitaria, non si è potuto salvare la vita alla 39enne seduta sul lato anteriore come passeggera, morta sul colpo.

La donna deceduta si chiamava Debora Bortoloso, era originaria di Schio e residente a Zugliano, così come chi si trovava alla sua sinistra al momento del tragico impatto, suo compagno una ventina d’anni. Lui lotta per sopravvivere in ospedale in queste ore dopo lo schianto.

Per l’uomo alla guida della Lancia Y, soccorso in codice rosso, ricovero immediato al pronto soccorso: la prognosi è riservata. Anche l’altra automobilista si trova nello stesso polo di cura del capoluogo berico, lei non in pericolo di vita. Si tratta di una 35enne di Dueville, ferita e sotto choc dopo lo scontro. Un nuovo drammatico lutto, quindi, per la comunità di Zugliano, che solo pochi giorni fa aveva dovuto salutare Manuel Gavin, un papà di soli 41 anni, morto in conseguenza di un altro scontro mortale, a Zanè.

Subito informato del nuovo tragico evento che tocca nel profondo il paese zuglianese, il sindaco locale Sandro Maculan esprime “rammarico per un altro fatto tragico sulle strade del Vicentino che va a colpire ancora una volta una famiglia del nostro Comune”.

La notizia è in aggiornamento