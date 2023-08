Spaccio di cocaina ed eroina in stazione: fermato un 28enne “alla consegna” in monopattino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rimane a piede libero e tutt’ora residente a Monticello Conte Otto il 28enne di origini straniere “pizzicato” lunedì, in pieno giorno, pochi attimi dopo aver ceduto a una ragazza più dosi di droga. Non solo cocaina ma anche eroina da iniettare, sostanza pericolose per la “cliente” che ha ricevuto in tutto 6 piccoli involucri preconfezionati, a sua volta segnalata come consumatrice.

Scenario dell’intervento di una pattuglia di polizia locale, che si trovava nei paraggi in vesti borghesi, è stata la stazione dei treni di Cavazzale, nel corso di un servizio di controllo mirato dopo una segnalazione precisa giunta dall’amministrazione comunale.

Gli agenti della “locale” incaricati del controllo, appartenenti al consorzio NordEst Vicentino, hanno atteso il momento propizio per intervenire l’altro ieri intorno alle 16.15, proprio in via della Stazione, a poche centinaia di metri dal centro della frazione. Dopo aver osservato l’arrivo di una giovane donna, non del paese, pochi istanti dopo è apparso anche il ragazzo africano “a bordo” di un monopattino elettrico. I due si sono salutati e avvicinati subito l’un l’altro, rivolgendosi poche parole e con un rapido “passamano” si sono scambiati 50 euro con la droga in ovuli, il tutto sequestrato prontamente dagli agenti a quel punto usciti allo scoperto.

Alla luce dei riscontri successivi è emerso che lo spacciatore colto in flagranza di reato – le sue iniziali sono S.I. – è un giovane residente a Monticello Conte Otto da tempi recenti, ma con permesso il suo permesso di soggiorno ormai scaduto e quindi in posizione irregolare.

Il 28enne è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per spaccio di sostanze stupefacenti mentre la ragazza è stata segnalata alla Prefettura di Vicenza.

L’azione operativa è stata resa possibile dalla collaborazione fattiva tra cittadini del posto e i membri dell’amministrazione locale che hanno portato all’attenzione delle forze di polizia la necessità di agire nell’area di scalo persone cittadina. A margine del fatto così si è espresso l’ex sindaco ed oggi assessore alla sicurezza del Comune di Monticello Conte Otto, Claudio Benincà, dopo aver espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Polizia Locale. “La puntuale sinergica collaborazione attivata con la popolazione permette di ottimizzare in modo eccellente il sempre più difficile controllo sul territorio e i conseguenti interventi, con operazioni studiate e mirate come quella appena conclusa. Una situazione che spesso i Comuni si trovano ad affrontare con sempre maggiore difficoltà, stanti le evidenti carenze di organico e di mezzi. Ci auguriamo, quindi, che il Parlamento con estrema urgenza fornisca alle forze dell’ordine ed all’autorità giudiziaria maggiori strumenti e migliori norme maggiormente efficaci per il contrasto alla criminalità“.