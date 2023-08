Auto finisce fuori strada “cappottata”. Muore sul colpo un 52enne, c’è anche un ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente prima delle 16.45 nel territorio di Cogollo del Cengio: un’auto si è ribaltata fuori dalla carreggiata pare in seguito a un’uscita chautonoma, lungo la strada provinciale 350 che attraversa il paese, dopo località Casale in direzione Arsiero.

La dinamica del fatto non è per il momento nota ma trapela la presenza di una vittima, la cui identità rimane per il momento sotto riserbo. Si tratta di un uomo di 52 anni, mentre una seconda persona è rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Santorso, ma non è in gravi condizioni. Illeso anche un cane che era a bordo e che è stato preso in consegna dai vigili del fuoco di Schio.

L’allarme con richiesta di soccorsi è giunto da via Rivona, lungo la strada provinciale: per soccorrere le due persone, oltre all’ambulanza inviata sul posto dall’ospedale Alto Vicentino, si è levato in volo anche l’elisoccorso levatosi in volo dall’ospedale di Padova, rientrato però alla base quando è stato chiaro che purtroppo l’intervento era inutile. Un segnale nefasto, questo, derivante dall’impossibilità ormai accertata di poter tentare di far fronte alle ferite letali riportate dall’uomo e di farlo sopravvivere all’incidente.

1 di 3

Inviati sul posto, a distanza di circa 250 metri dallo stabilimento dell’ex “Bella Zoilo” (oggi in capo al Gruppo Brazzale) degli agenti di polizia locale a supporto del traffico veicolare, una pattuglia dei carabinieri per i rilievi necessari al fine apprendere la dinamica esatta del sinistro con esiti mortali e i vigili del fuoco di Schio a supporto delle operazioni di soccorso e di recupero della vettura finita fuori strada.