Mostra sull’antico Egitto in Basilica: la presentazione di Christian Greco sarà al Teatro Comunale

Grande attesa a Vicenza per la prossima mostra che sarà ospitata in Basilica Palladiana. A presentare alla cittadinanza l’ambiziosa esposizione “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone”, sarà il direttore (vicentino) del Museo Egizio, Christian Greco, giovedì 22 dicembre alle 18 al Teatro Comunale di Vicenza. L’evento, che sarà ad ingresso gratuito ed è in programma proprio nel giorno di apertura della mostra, che sarà visitabile in Basilica fino al 7 maggio 2023.

Greco, curatore della mostra stessa, condurrà in un viaggio attraverso le suggestioni raccontate dalle 180 testimonianze materiali dell’antico Egitto, 160 delle quali conservate e prestate dal prestigioso museo di Torino, il più antico del mondo dedicato interamente alla cultura egizia. La mostra, inoltre, è arricchita da oggetti provenienti, dal Museo del Louvre di Parigi, grazie ad un’importante collaborazione con il dipartimento di egittologia.

“È un occasione imperdibile quella che offriamo al pubblico grazie alla disponibilità di Christian Greco” annuncia l’assessore alla cultura Simona Siotto.

Greco illustrerà al pubblico, in particolare, la vita quotidiana nell’antico Egitto, con un focus particolare su Tebe, l’odierna Luxor, e Deir el-Medina, il villaggio, fondato intorno al 1500 a.C., dove scribi, disegnatori e artigiani lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni nelle Valli dei Re e delle Regine, plasmando l’immaginario dell’antica civiltà nata sulle rive del Nilo.

Tutte le info sulla mostra sono disponibili sul sito mostreinbasilica.it.