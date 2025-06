Erbe spontanee, musica, escursioni e sagre di paese: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Natura, storia, musica e tradizione. Sono questi gli “ingredienti” che caratterizzeranno il variegato “menù” di eventi in programma nel Vicentino da oggi a domenica 22 giugno. Tante le cose da fare, come pure molti i luoghi da visitare e vivere. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Un piccolo aiuto nello schiarirsi le idee, e scegliere ciò che più si adatta ai propri gusti, viene come d’abitudine da Radio Eco Vicentino. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto delle manifestazioni più interessanti in calendario per questo weekend.

Tonezza del Cimone, domani 21 giugno, farà da sfondo a “Erbe, incanti, passaggi“. L’iniziativa porterà alla scoperta delle erbe spontanee che da sempre curano, profumano, nutrono e proteggono. Gallio invece, domenica 22 giugno, proporrà un’escursione guidata storico-naturalistica nel bel mezzo di boschi e pascoli, con tanto di visita al labirinto di roccia carsica della Brustolà.



A Valdagno, domani 21 giugno, ricco programma di incontri per genitori e bambini in occasione della Festa della Musica. Anche Vicenza, nella medesima giornata, celebrerà la Festa della Musica. 15 gli eventi in cartellone, dalle 10:30 fino a tarda sera e localizzati nei luoghi più rappresentativi del capoluogo berico.

Bassano del Grappa, domenica 22 giugno, sarà la cornice entro la quale si svolgerà una passeggiata accompagnata con sedie a rotelle. L’evento prevede il passaggio per le Piazze del Centro Storico, il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo. A Marostica invece, nella stessa giornata, avrà luogo un’escursione tra antiche mulattiere, boschi, terrazzamenti e oliveti fino a raggiungere un campo di lavanda in piena fioritura.

Piovene Rocchette, da oggi a domenica 22 giugno, ospiterà la “Festa della Birra“. A Lugo di Vicenza, negli stessi tre giorni, l’appuntamento sarà con l’ultimo weekend della tradizionale Festa di San Giovanni Battista. Infine, domenica 22 giugno, Thiene sarà il punto di partenza di “Pedalando tra Storia e Natura“.

Gabriele Silvestri

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.