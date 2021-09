Musica, spettacoli arte e artigianato. Arriva il Fuori Fiera di Vicenzaoro

È dedicata al tema del viaggio la sesta edizione del Fuori Fiera di Vicenzaoro, “VIOFF – A Golden Journey”. In programma da venerdì 10 a lunedì 13 settembre in centro storico, la manifestazione si presenta con un’ampia e interessante offerta artistica, culturale e di intrattenimento attraverso arti figurative e circensi, eventi musicali, cultura, food & wine, artigianato d’eccellenza e impresa. Nato per avvicinare al territorio la più importante fiera espositiva del settore organizzata da Italian Exhibition Group, il Fuori Fiera sarà un vero e proprio “viaggio d’oro”.

“VIOFF è diventato ormai un appuntamento conosciuto e atteso per valorizzare la nostra città. – spiega il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco – Oggi abbiamo presentato un programma particolarmente importante e denso, di cui siamo orgogliosi, sia perché assistiamo gradualmente alla tanto auspicata ripresa dei grandi eventi in presenza, sia perché il tema del viaggio, scelto per questa edizione settembrina, si accorda perfettamente con l’entusiasmo con cui anche le nostre aziende e l’intero tessuto imprenditoriale vicentino stanno guardando al futuro dopo i tempi incerti che ci stiamo tutti lasciando alle spalle”.

La locandina della sesta edizione di “VIOFF – A Golden Journey”, disegnata dal regista e storyboarder della Rai Aldo Iuliano, si ispira al tema del viaggio e raffigura la Basilica Palladiana stilizzata sotto forma di nave a bordo della quale spiccano le diverse anime dell’evento: un giocoliere e una ballerina a simboleggiare le arti, un calice per ricordare sapori e gusti, Dante Alighieri poeta viaggiatore per eccellenza, un vestito d’epoca per riferirsi ad un ideale percorso nel tempo dal passato al futuro, e l’iconica borsa Postina di Zanellato che quest’anno compie 10 anni.

“Così come il nostro territorio è ricco grazie alla molteplicità dei talenti che lo caratterizzano e animano, così questa edizione di VIOFF è stata concepita proprio per esprimere l’abbondanza delle nostre peculiarità declinata nel mondo dell’arte, dell’enogastronomia, dello sviluppo economico e artigianale, dell’intrattenimento» aggiunge Silvio Giovine, assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Vicenza. “Sarà Un viaggio d’oro perché con Vicenzaoro la città torna ad essere la destinazione mondiale per eccellenza della gioielleria, – commenta Marco Carniello, Global Exhibition Director Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group – ma anche perché VIOFF rappresenta una preziosa esperienza e occasione di confronto, contaminazione e stimolo per una nuova stagione di crescita e creatività per tutti gli attori coinvolti. Una sinergia con cui Vicenza si apre al mondo valorizzando un settore strategico del territorio”.

MUSICA, DANZA, TEATRO. Nel cartellone di “VIOFF” rientra anche “Vicenza in Festival” che dal 7 al 13 settembre porta in Piazza dei Signori grandi nomi della canzone italiana. Sul palcoscenico Antonello Venditti (8/09), Francesco De Gregori (10/09), Max Pezzali (11/09) e Nek (13/09), oltre a due star del panorama musicale contemporaneo, Madame e Sangiovanni, in un esclusivo doppio concerto che inaugurerà il festival il 7 settembre. Il festival è organizzato da DuePunti Eventi. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili qui.

Non mancheranno le arti performative con “Citars” sabato 11 settembre dalle 17 alle 23.30 in Piazza San Lorenzo, Corso Fogazzaro, Contrà Cesare Battisti. Organizzato da Prysma Production sotto la direzione artistica di Felicia Cigorescu, il festival porterà in scena spettacoli di mangiafuoco, trampolieri, equilibristi, musicisti, acrobati, verticalisti e laboratori artistici, traendo ispirazione da icone dell’arte e della musica: dal classico al pop, da Dante a Freddy Mercury.

Domenica 12 settembre, invece, il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” si esibirà in Piazza dei Signori alle 20.30 proponendo un viaggio sonoro e sensoriale tra note ed armonie. Stessa location, ma alle 21.30, per la proiezione del cortometraggio tratto dal libro “Di fuoco e d’ombra” a cura dell’associazione culturale L’IdeAzione. Protagoniste del corto un gruppo di ragazze ventenni che dialogano con le loro alter ego del passato alla ricerca delle proprie radici. I Giardini Salvi, poi, l’11 e il 12 settembre ospiteranno un percorso letterario attraverso i popoli e le tradizioni a cura della compagnia teatrale Theama Teatro.

ARTIGIANATO E COMMERCIO. La Galleria Qu.Bi di Corso Fogazzaro da sabato 4 a giovedì 16 settembre farà da cornice a un’esposizione di preziosi oggetti in smalto di Ennio Cestonaro, opere che rappresentano il viaggio alchemico del silicio e di alcuni ossidi minerali attraverso il fuoco. In mostra: ciotole, vasi, piatti, scatole e sfere che hanno vinto premi prestigiosi in Europa e nel mondo, da Liegi a Tokio, da Madrid a Terragona.

Sabato 11 settembre, inoltre, i negozianti del centro storico apriranno le porte alla città con suggestive esposizioni en plein air e in Corso Fogazzaro – nel tratto compreso tra Corso Palladio e il Tempio di San Lorenzo – gli artigiani di Unico, il mercato del fatto a mano, presentano creazioni artistiche che valorizzano le ricchezze del territorio: riflettori accesi sulle eccellenze dell’artigianato contemporaneo, dell’handmade e del riuso. Prevista la presenza dell’associazione oncologica San Bassiano-Onlus che opera nei settori di assistenza e formazione a favore del paziente oncologico e della sua famiglia.

ARTE. La sala degli Zavatteri in Basilica Palladiana, dal 10 al 14 settembre, ospiterà la mostra fotografica “Women’s Voices”: un viaggio tra donne a cura della fotografa Sonia Marin. L’esposizione rende omaggio alla figura della donna che ha reso celebre la borsa Postina Zanellato. Le donne sono tutte vicentine, come rimando alle origini del brand. Una percentuale del ricavato delle vendite del mese di settembre dell’iconica borsa sarà devoluta al Telefono Rosa.

Anche il Museo Diocesano sarà una delle location di “VIOFF” con l’esposizione d’arte contemporanea – realizzata in collaborazione con la galleria d’arte ARTantide – delle opere degli artisti Alberto Salvetti, Alessandro Zannier, Luigi Dellatorre, Franco Gentile e del Movimento Arte Etica. A Dante Alighieri, invece, è dedicata la mostra fotografica “A riveder le stelle” in programma dal 10 settembre al 31 ottobre nel chiostro di San Lorenzo. Realizzata da una decina di circoli fotografici vicentini propone un racconto per scatti della Divina Commedia.

Spazio, infine, anche agli eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio con food truck di alta qualità, aperitivi organizzati dalla Coldiretti Vicenza e originali esperienze tra i sapori che uniscono buona cucina e teatro. “Durante VIOFF ci sarà una significativa organizzazione per garantire il rispetto della normativa anti-contagio. Il virus circola ancora e l’attenzione per prevenirne la diffusione deve rimanere alta. – commenta Nicola Piccolo, presidente della Delegazione di Vicenza di Confcommercio – Come per lo scorso anno, a seguito dell’intesa con il Comune di Vicenza siamo comunque riusciti a mantenere l’accesso a bar e ristoranti anche durante gli eventi. Ci saranno dei percorsi adeguatamente presidiati per evitare assembramenti, mentre dalle 19.30 in poi, per raggiungere i locali, i plateatici, o l’area spettacoli che sarà schermata, si dovrà esibire o il biglietto o la prenotazione”.

Il programma completo e dettagliato di “VIOFF” è disponibile sul sito www.vicenzaoro.com.