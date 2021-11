Natale 2021, iniziative e idee regalo solidali nel Vicentino

Con l’avvicinarsi del Natale si inizia a pensare anche ai regali. Grazie anche allo spirito che contraddistingue questo periodo dell’anno, possiamo trasformare la ricerca e la scelta di un dono in un’occasione concreta per fare del bene. Ecco una serie di iniziative solidali presenti nel Vicentino che possono rendere in qualche modo migliore il Natale di tutti, soprattutto di coloro che hanno più bisogno di un aiuto. Abbiamo selezionato alcune proposte (in aggiornamento) attraverso le quali condividere un gesto d’amore e vicinanza verso i propri cari, ma anche nei confronti di chi si impegna per il prossimo e di chi sta attraversando un momento di difficoltà.

VILLAGGIO SOS VICENZA. Da 40 anni in prima linea per garantire interventi e servizi di accoglienza educativo-assistenziali a favore dei minori e delle loro famiglie, Villaggio Sos Vicenza per il Natale 2021 propone l’iniziativa “I regali che generano sorrisi”. In catalogo biglietti di auguri personalizzabili, matite piantabili e anche una collezione di gioielli realizzata grazie alla collaborazione con Dudle. Dal titolo “Casa è dove abita il cuore” si presenta con bracciali, collane e charm realizzate dalla designer Elena Franceschetti che attraverso i disegni realizzati dai bambini di Villaggio Sos ha dato forma a delle emozioni. Tutte le informazioni dettagliate su www.villaggiososvicenza.it.

CONCA D’ORO FATTORIA SOCIALE. A Bassano dal 2006 si occupa dell’inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità. Come ogni anno anche per questo Natale Conca d’Oro propone dei cesti certificati bio realizzati artigianalmente. Dalle composte di frutta alle creme di verdura, olio extra vergine ma anche biscotti, schiacciatine e panettoni. Il tutto in cassettine abbellite da dei fiocchi o in sacchettini di juta confezionate dalle persone con disabilità più gravi che affiancano gli operatori anche nella vendita nella bottega di via Rivoltella Bassa. Oltre ai prodotti di Conca D’Oro nei cesti natalizi sono presenti anche specialità provenienti da altre fattorie sociali del territorio e da aziende agricole che lavorano nel settore del biologico. Tutte le informazioni dettagliate su www.concadoro.org.

AISM VICENZA. I regali di Natale possono diventare un’occasione anche per supportare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla acquistando i prodotti di Aism. Panettoni, pandori, addobbi per diffondere la magia natalizia in casa, candele profumate, tazze, tisane per riscaldare le serate invernali, borracce sempre utili ed ecologiche, ma anche tris di miele che è un ottimo alleato quando arriva il freddo. Sono solo alcuni delle idee regalo proposte dall’associazione presente su tutto il territorio nazionale e punto di riferimento per le persone con sclerosi multipla e i loro familiari. Per ordinare uno dei regali solidali di Aism contattare la sezione di Vicenza al 331 6994407 oppure inviare una mail a aismvicenza@aism.it.

VERLATA. Con l’iniziativa “Una Provincia da Gustarti” la cooperativa Verlata di Villaverla e Confartigianato Imprese collaborano per la valorizzazione del territorio vicentino mettendo insieme la cooperazione sociale e il settore alimentazione dell’artigianato. Il risultato è una generosa offerta di prodotti delle aziende artigiane e agricole della provincia, allestiti e commercializzati tramite percorsi di inclusione lavorativa e sociale. Panettoni, vini, grappe, marmellate, insaccati e formaggi confezionati dalle persone inserite nei progetti della coop. Accanto all’offerta alimentare anche una linea di cartoleria e piccola oggettistica in ceramica nata nei laboratori dei centri diurni di Verlata. Parte del ricavato delle vendite, inoltre, viene destinato alla Fondazione QuVI, che mira a migliorare la qualità di vita della comunità locale e a creare un patrimonio di fiducia reciproca tra i cittadini. Tutte le informazioni dettagliate su www.verlata.it.

FOGOLARE VENETO. L’associazione che nasce dall’incontro di un gruppo di professionisti del settore della ristorazione propone dei cesti natalizi che oltre a selezionare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio rappresentano un’opportunità di lavoro per persone fragili. Panettoni, vini, liquori, confetture, biscotti e tanto altro ancora che uniscono la solidarietà all’alta qualità. Tra i prodotti presenti nelle confezioni regalo anche quelli de La Fattoria Sociale La Costa di Sarcedo, fondata circa 8 anni fa da Osvaldo Tonello per offrire opportunità occupazionali e di inserimento lavorativo a giovani e adulti con disabilità e disagio sociale.

SCATOLE DI NATALE. Anche nel Vicentino torna l’iniziativa solidale che lo scorso anno ha riscosso grande partecipazione in tutta Italia. Come noto “Scatole di Natale” punta a regalare anche ai più bisognosi un momento di gioia durante le festività. Per prenderne parte è necessario mettere in una scatola da scarpe una cosa calda, una cosa golosa, un ‘passatempo’, un prodotto di bellezza e un ‘biglietto gentile’. L’importante è che ogni cosa donata sia nuova o comunque in ottimo stato. Una volta “assemblato” il regalo solidale bisogna consegnarlo in uno dei punti di raccolta individuati dagli organizzatori. Per il momento nel Vicentino i punti sono già una quindicina. Dal capoluogo a Valdagno passando per Noventa Vicentina e Montorso solo per citarne alcuni. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Scatole di Natale – Vicenza.