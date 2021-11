La Giunta in tour nei quartieri e nelle frazioni per incontrare i cittadini

Prende il via questa sera, 16 novembre, alle ore 20 il ciclo 2021 degli incontri pubblici nei quartieri e nelle frazioni di Valdagno con l’amministrazione comunale. Nove gli appuntamenti in programma con prima tappa oggi al circolo Ruetta di Novale. Dopo una pausa forzata dagli incontri in presenza a causa del covid-19, si ritorna ora al faccia a faccia con i cittadini per illustrare i progetti realizzati negli ultimi due anni, quelli in corso o in programma che restituiscono una fotografia della città di domani. Un apposito approfondimento sui cantieri nelle singole zone della città consentirà poi di confrontarsi con la cittadinanza per raccogliere commenti, osservazioni, segnalazioni.

Dopo la serata di Novale, domani 17 novembre l’appuntamento sarà a Castelvecchio presso la sala parrocchiale (ore 20). Nel ciclo di incontri si inserisce, poi, un nuovo ritrovo con i Carabinieri giovedì 19 novembre (sempre alle 20) a Piana (Sala Aurora) per conoscere come prevenire furti e truffe. La prossima settimana, per l’esattezza martedì 23 novembre il ritrovo sarà a Massignani nella sede del Gruppo Alpini. Mercoledì 24 ci si sposterà a Ponte dei Nori (alle 20.30) con ritrovo nel salone sotto la chiesa. Giovedì 25 novembre, invece, si salirà a San Quirico (ore 20) ospiti del salone parrocchiale sotto la chiesa.

Il mese di dicembre, infine, si apre con due incontri rispettivamente a Maglio di Sopra nel salone dell’ex doposcuola e al centro sociale di Castello (ore 20) mentre il 9 dicembre il ritrovo sarà a Campotamaso alla casa della dottrina. Per concludere il ciclo il 14 dicembre a Piana in Sala Aurora (ore 20). Per partecipare alle serate è necessario il green pass.