“Topo” d’appartamento catturato nel giardino condominiale. In manette un 29enne

Risveglio con ladro alla finestra, lunedì mattina, per un’inquilina di un appartamento di via a Manara, a Vicenza, che ha richiesto l’intervento della polizia di Stato dopo aver visto un uomo tentare di entrare in casa sua. L’allarme è scattato intorno alle 7.20, quando la donna ha notato un individuo che, dopo aver forzato l’infisso di una finestra, cercava di introdursi nell’appartamento.

Gli agenti di una Volante inviata dalla Questura berica sono giunti sul posto in pochi minuti, vista la vicinanza con il quartiere popolare della prima periferia cittadina. Una volta sul posto hanno individuato il soggetto che cercava una via di fuga nel giardino condominiale. L’uomo è stato bloccato dagli operatori del 113 prima che riuscisse a scappare.

Identificato come un 29enne di nazionalità algerina, si trattava di fatto di un clandestino sul suolo italiano, in quanto è risultato non in regola con i documenti di soggiorno. Oltre che un pregiudicato: erano già ampiamente “certificati” i suoi diversi precedenti penali, soprattutto per reati legati allo spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio.

L’indiziato stato quindi arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose. Portato in Questura per i rilievi, l’uomo è stato poi trattenuto in attesa dell’udienza di rito. Il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma per tre giorni a settimana. Il Questore di Vicenza sta ora valutando l’adozione di ulteriori misure di prevenzione a carico del responsabile.

