Novità in casa Lane: via il direttore sportivo Magalini, al suo posto Balzaretti

È stato presentato questa mattina, presso lo stadio Romeo Menti, il nuovo direttore sportivo del Lanerossi Vicenza. Si tratta di Federico Balzaretti, ex calciatore ed inviato della piattaforma Dazn. Da ieri sera, quando è arrivata l’ufficialità con una nota del club, Balzaretti ha cominciato la sua nuova avventura subentrando al (ormai ex) dirigente Giuseppe Magalini.

“Balza”, così viene soprannominato, ha un’ottima esperienza alle spalle. Terzino di (tra le altre) Roma, Juventus, Fiorentina e Torino, ha conquistato un secondo posto con la Nazionale agli Europei del 2012. Terminata la carriera da calciatore, ha intrapreso quella da dirigente: alla Roma è stato “vice” del ds Monchi ed ha seguito molti giocatori in prestito. Da questa settimana entrerà dunque nella società biancorossa e darà il suo aiuto per risollevare una squadra in piena crisi (9 sconfitte su 11 partite).

“Credo fortemente in questi ragazzi – ha commentato al suo arrivo il nuovo ds – la squadra può e deve dare più di così. Aspettavo un’occasione importante in una piazza così ambiziosa e con una storia calcistica di grande livello”. In un momento così complicato, con una serie di sconfitte consecutive dal quale il Lane deve uscire, l’esperienza di un campione può dare una bella mano.