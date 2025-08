Nuova allerta gialla per il maltempo: sarà valida fino alle mezzanotte di domenica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Interessa anche il capoluogo Vicenza e parte la provincia berica la nuova allerta gialla diramata attraverso il bollettino meteo della Regione Veneto, in vista del week end di inizio agosto in partenza e che si prevede foriero di finestre di maltempo. In particolare nel corso della prima parte della giornata di sabato.

A renderlo noto, riprendendo le indicazioni contenute nel testo di avvertimento emesso alle 13 di oggi, venerdì 31 luglio, è il sito istituzionale del Comune di Vicenza e gli altri canali di comunicazione collegati. “Il Centro funzionale decentrato ha dichiarato – si legge – per il bacino idrografico che interessa la città di Vicenza, lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali, fino a mezzanotte di domenica 3 agosto”.

Più in dettaglio, tra il pomeriggio di venerdì 1 e la serata di sabato 2 sono previste delle fasi di instabilità con precipitazioni piovose, anche a carattere di rovescio e temporale, più diffuse e frequenti sabato. Saranno possibili fenomeni localmente intensi specie tra Prealpi e pianura: venerdì saranno più probabili forti rovesci e locali grandinate, sabato soprattutto forti rovesci anche ripetuti con quantitativi di pioggia localmente consistenti. Probabile attenuazione nel corso della serata di sabato.

Sempre dal Comune di Vicenza si segnala che per eventuali richieste o segnalazioni viene indicato il numero della centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444.545311. Per controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, per ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, per comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, è possibile scaricare Coapp, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Pgra) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

