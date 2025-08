Primo weekend di agosto, bollino nero su strade ed autostrade

Per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli. La mattinata più critica sarà quella di domani, quando Viabilità Italia prevede bollino nero per il traffico con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Secondo Anas, nell’intero mese di luglio si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti di autoveicoli sull’intera rete stradale e autostradale.

Spiega l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme: “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi, 1.672. Per agevolare i flussi di traffico già dal primo luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada. In base al nostro piano esodo sono operativi 2.500 addetti con il presidio delle squadre Anas 24 ore al giorno per monitorare la rete e intervenire subito in caso di emergenza. Con il ministero dei Trasporti e le forze dell’ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini”.

Occhi puntati su alcuni tratti dello Stivale. Si prevede che la circolazione si intensificherà in particolare lungo i principali itinerari turistici: la A2 Autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo Mazara del Vallo in Sicilia; la statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la statale 148 Pontina e la statale 7 Appia nel Lazio; l’itinerario E45 tra Umbria, Toscana, Emilia Romagna; le direttrici Ss1 Aurelia, la Ss 16 Adriatica. Al nord sotto osservazione i Raccordi autostradali Ra 13 e Ra 14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la statale 26 della Val d’Aosta e la statale 309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto, la statale 51 di Alemagna in Veneto.