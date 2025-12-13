Regione, giunta al via: il vicentino Zecchinato all’urbanistica. Rigoni Stern fuori all’ultimo

La nuova Giunta Stefani è ufficiale: il governatore ha presentato a Venezia la squadra che guiderà il Veneto, sottolineando con forza il valore delle competenze e l’esperienza maturata da molti assessori come sindaci. La delega all’Ambiente, inizialmente pare destinata al primo cittadino di Asiago Roberto Rigoni Stern, è stata infine affidata a Elisa Venturini, in un rimpasto – questi i rumors – legato alla necessità di rispettare l’equilibrio di genere.

Alberto Stefani, il più giovane presidente della Regione Veneto, ha svelato così la sua squadra di governo nel cuore di Venezia. Nel suo intervento ha insistito sulla centralità della qualità amministrativa e delle competenze, ribadendo di essere orgoglioso di poter contare su numerosi assessori che hanno già maturato esperienza da sindaci. Una scelta che, nelle sue parole, garantisce solidità e capacità di affrontare le sfide future con pragmatismo e visione.

Gli assessori e le loro città di riferimento

• Sanità e programmazione socio-sanitaria

Gino Gerosa (tecnico indipendente), 68 anni, Padova – Professore ordinario di cardiochirurgia e direttore UOC Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova.

• Vicepresidenza, Turismo, Lavoro

Lucas Pavanetto (Fratelli d’Italia), 43 anni, Jesolo (Venezia) – Geometra, già presidente del Consiglio comunale e consigliere regionale.

• Imprese, Commercio, Fesr, Fiere, Innovazione, Sburocratizzazione

Massimo Bitonci (Lega), 60 anni, Cittadella (Padova) – Commercialista, ex sindaco di Cittadella e Padova, già sottosegretario al MIMIT.

• Agricoltura, politiche venatorie, Aree Alte

Dario Bond (Fratelli d’Italia), 64 anni, Feltre (Belluno) – Laureato in Scienze agrarie, già consigliere regionale e deputato.

• Bilancio, Personale e Patrimonio, Affari legali

Filippo Giacinti (Fratelli d’Italia), 51 anni, Albignasego (Padova) – Avvocato penalista, sindaco riconfermato con ampio consenso.

• Formazione e Cultura

Valeria Mantovan (Fratelli d’Italia), 35 anni, Porto Viro (Rovigo) – Giurista, già sindaca e assessora regionale all’Istruzione.

• Sociale, Abitare, Sport

Paola Roma (Lega), 43 anni, Ponte di Piave (Treviso) – Sindaca al secondo mandato, presidente della Conferenza dei sindaci Ulss2.

• Trasporti e Mobilità

Diego Ruzza (Fratelli d’Italia), 52 anni, Zevio (Verona) – Psicologo clinico, già sindaco per due mandati.

• Ambiente e Protezione Civile

Elisa Venturini (Forza Italia), 46 anni, Casalserugo (Padova) – Ex sindaca, già vicepresidente Anci Veneto.

• Internazionalizzazione, Ue, Urbanistica, Identità veneta, Enti Locali

Marco Zecchinato (Lega), 49 anni, Orgiano (Vicenza) – Urbanista, già sindaco di Orgiano e presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino.

• Consigliere delegato a Infrastrutture e attuazione del programma

Elisa De Berti (Lega), 51 anni, Isola Rizza (Verona) – Avvocato, già vicepresidente della Regione Veneto e sindaca del suo comune.

• Consigliere delegato alle politiche giovanili (in tandem col presidente)

Morena Martini (Lega), 62 anni, Rossano Veneto (Vicenza) – professoressa in lingue, e già sindaca del suo comune oltre che assessore provinciale a Vicenza.

La giunta si compone di 5 assessori di Fratelli d’Italia, 4 della Lega e 1 di Forza Italia. Stefani ha rimarcato che la vera forza della squadra non sta nei numeri, ma nella qualità delle persone e nel radicamento territoriale, con figure che portano in Regione l’esperienza diretta maturata nelle amministrazioni locali. Un piccolo “giallo” riguarda la delega all’Ambiente: inizialmente sarebbe stato in pole position il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern (Forza Italia), molto apprezzato a livello locale, ma la cosa sarebbe saltata all’ultimo pare – mentre già era trapelata anche alla stampa – per questioni legate alle quote di genere. La delega è stata quindi affidata a Elisa Venturini, padovana, già sindaca di Casalserugo e consigliera regionale.

