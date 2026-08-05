Nuovi ecocompattatori: nove i macchinari installati in città

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Sono stati presentati lunedì mattina, 3 agosto, in via Turra, i nuovi ecocompattatori recentemente installati nel territorio di Vicenza. A presentare i macchinari, nove, che si aggiungono a quello precedentemente installato a San Pio X, gli assessori all’ambiente, Sara Baldinato, e alle attività produttive, Cristina Balbi. Presente anche l’amministratore unico di Aim Ambiente (società del Gruppo Magis) Andrea Giuseppe Zanonato, oltre ai rappresentanti di Confcommercio Vicenza, di Confartigianato Vicenza e di Corepla, ovvero il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

“Con l’installazione di questi nove nuovi ecocompattatori – le parole dell’assessore Baldinato -, che si aggiungono a quello apripista attivato nei mesi scorsi nel quartiere di San Pio X, copriamo in modo capillare tutta la città. Insieme a Corepla e ad Aim Ambiente, compiamo un passo fondamentale per promuovere una cultura ambientale concreta: la raccolta differenziata non come un mero dovere, ma come un gesto di valore. Il Pet non è un semplice rifiuto, è una risorsa preziosa che merita un percorso di recupero dedicato ed efficiente”.

“Con questo progetto – spiega l’assessore Balbi – diamo un sostegno concreto ai negozi di vicinato e ai servizi di prossimità che rappresentano un presidio e un patrimonio fondamentale dei nostri quartieri. L’iniziativa legata agli ecocompattatori permette infatti di far conoscere le attività commerciali, offrendo ai cittadini uno strumento in più per orientare le proprie scelte di acquisto. Un motivo in più per fare la spesa sotto casa, dunque, sostenendo le realtà locali”.

Gli ecocompattatori sono strutture che al loro interno ospitano due contenitori per complessivi 720 litri di volume utile, in grado di accogliere fino a circa 3 mila bottiglie (a seconda del loro ingombro). Il macchinario interagisce con chi deposita la bottiglia attraverso la specifica applicazione RecoPet con la quale è possibile accumulare punti per riscattare sconti, promozioni e articoli in R-Pet, sulla base del sistema premiante promosse dal Consorzio Corepla e dal Comune.

Con ogni bottiglia conferita il cittadino acquista dunque un punto, che viene registrato tramite l’app RecoPet, direttamente dallo schermo dell’ecocompattatore oppure attraverso uno scontrino cartaceo. Ogni esercente o commerciante che aderirà all’iniziativa, potrà dunque convertire i punti accumulati dai cittadini in sconti e/o premi per i clienti. Per conoscere i negozi che aderiscono al progetto è sufficiente scaricare l’App RecoPet e geolocalizzarsi.

I nove punti di installazione sono i seguenti: via Colombo, parcheggio Centro Senior Veneto; via dei Laghi, incrocio via Lago di Pusiano; via Prati, parcheggio fronte scuola primaria; via Albinoni, in prossimità dell’edicola; via Francesco Baracca, area fronte supermercato; via Fratelli Rosselli, area retro supermercato; via Turra, incrocio via Mollino; via Mercato Nuovo, parcheggio mercato ortofrutticolo; via Riello, area fronte scuola primaria. A questi nove punti si aggiunge il macchinario già presente nel quartiere di san Pio X (via Giuriato, angolo via Giorgione).

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