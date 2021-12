“Nuovo” punto tamponi in Fiera. Accesso solo con prenotazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà attivo da domani, giovedì 30 dicembre, il punto tamponi allestito negli spazi del Quartiere Fieristico di Vicenza in via dell’Oreficeria 16. All’interno, saranno 6 le postazioni attivate riservate in parte alla popolazione con prescrizione medica e in parte alla gestione delle scuole.

L’Ulss 8 Berica ricorda che l’accesso ai punti tampone può avvenire solo con prenotazione, attraverso il portale i-Cup accessibile dal sito dell’azienda sanitaria. Gli altri punti tamponi presso la sedi di Torri di Quartesolo, Montecchio Maggiore (c/o FIAMM), Noventa Vicentina e Valdagno resteranno attivi. «Ancora una volta – commenta la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, direttore generale dell’Ulss 8 Berica – rinnoviamo il ringraziamento a IEG Italian Exibition Group per la generosità dimostrata in questo difficile momento, a tutto il personale dell’Ulss 8 che ancora una volta si sta adoperando senza sosta, a tutti i volontari della Protezione Civile che ci stanno supportando ormai da 21 mesi ininterrottamente».